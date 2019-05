RSM Spain primer partner en Europa de BanQu para proporcionar servicios en base a tecnología Blockchain Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 16:41 h (CET) RSM Spain primer partner en Europa de la compañía norte americana BanQu, compañía tecnológica que aporta soluciones de transparencia, sostenibilidad y trazabilidad de la cadena de suministro y distribución mediante su plataforma de Blockchain RSM Spain apuesta por blockchain de la mano de BanQu.

BanQu, con sede en Minneapolis, se fundó con un primer objetivo de reducir la pobreza extrema, dando visibilidad al último eslabón de la cadena de suministro, la conocida como “última milla”.

La alianza entre RSM y BanQu permitirá desarrollar una oferta dirigida a las empresas, dotándolas de toda la información en la trazabilidad de sus cadenas de suministro y distribución, garantizando la procedencia de las materias primas y todos los procesos sucesivos y poder ofrecer todos los datos a la Marca y posteriormente al consumidor final.

La plataforma de BanQu está diseñada para ayudar a medir y conseguir el cumplimiento de los diferentes ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) definidos en los Planes estratégicos de las compañías.

Luis Portabella, socio de RSM Spain Consulting, comenta: "Todos hemos oído hablar de blockchain y muchas empresas están pensando en introducir esta tecnología en sus negocios, sin embargo, hasta ahora no teníamos constancia de un producto tangible desarrollado y con referenicas en vivo en el mercado. BanQu aporta en las cadenas de suministro un gran valor añadido para la empresa, para hacer más eficientes sus procesos logísticos y cumplir con sus objetivos de responsabilidad social; y a su vez a los consumidores obtienen garantías de la procedencia del producto; y la sociedad, gana en justicia social. Grandes corporaciones como ABInBev o Mars ya están utilizando la plataforma de BanQu”.

Ashish Gadnis, cofundador de BanQu, comenta: "Actualmente BanQu cuenta con presencia en 12 países a través de múltiples cadenas de suministro de diversas empresas, lo que afecta a casi 200.000 beneficiarios. Nuestro software blockchain SaaS está siendo un gran éxito comercial con un nivel de madurez tal que nos permite adoptar este solido acuerdo para ampliar los canales de venta. RSM Spain es el socio perfecto para lograr que BanQu se introduzca en los mercados tanto español como europeo. Algunas de las grandes marcas globales ya están apostando por la plataforma BanQu por su transparencia, trazabilidad y eficiencia, al mismo tiempo que les permite cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU".

Sobre RSM

RSM es una de las principales organizaciones mundiales de firmas de auditoría, fiscal, legal y consultoría, con presencia en 116 países. Cuenta con 750 oficinas y con más de 41.000 profesionales. La facturación combinada total es de 5.400 mil millones de dólares.

RSM es la marca utilizada por una red de firmas independientes. RSM International Limited no ofrece directamente servicios profesionales. Las firmas de RSM comparten la visión común de proporcionar servicios profesionales de alta calidad en sus mercados local e internacional.

Sobre BanQu

BanQu es la primera y única plataforma de blockchain sin criptomoneda del mundo que tiene como principales objetivos la ayuda a las personas a salir de la pobreza extrema conectándolas a las cadenas de suministro globales y ayudar a obtener transparencia y trazabilidad a dichas cadenas.

Actualmente tiene presencia en 12 países y tiene como clientes a compañías globales en el sector consumo.

