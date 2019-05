Admiral Markets, galardonado como Mejor Broker de CFDs y Forex en España 2019 Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 16:21 h (CET) Admiral Markets UK Ltd Sucursal en España ha sido galardonado como ‘Mejor Broker de CFDs y Forex en España 2019’ por la prestigiosa revista Traders’ Magazine. "Desde el equipo de Admiral Markets, agradecemos a Traders’ Magazine que nos haya otorgado este premio que, no solo valora nuestro desempeño durante este ejercicio, sino también el desarrollo y crecimiento de un mercado tan competitivo como el español", ha destacado Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets UK Ltd Sucursal en España No es la primera vez que la sucursal en España de Admiral Markets, broker online que acaba de cumplir 18 años de historia y que aterrizó en nuestro país hace casi nueve años, recibe un premio. La semana pasada fue galardonada como Mejor Bróker en España por la revista Inversión y Finanzas. Además, el pasado año la revista Trader’s también quiso reconocer su desempeño como Mejor Broker de Forex y CFDs mientras que La Razón hizo lo propio al otorgarle sendos galardones al ‘Mejor Broker online internacional’ y como ‘Mejor plataforma de Trading’.

Estos premios sirven de aliciente para completar otro año repleto de éxitos para la compañía, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estas distinciones son reflejo del trabajo realizado por el broker para mejorar sus condiciones de trading y las herramientas a disposición de los clientes a través de la exclusiva plataforma de Trading MetaTrader Supreme Edition.

Paralelamente, durante todo el año, Admiral Markets sucursal en España ofrece formación gratuita en forma de webinarios y seminarios y a través de su sección de artículos y tutoriales. En ella, se encuentran textos formativos sobre diversos temas como: Trading con Velas Japonesas, las diferencias entre el apalancamiento Forex y Financiero o las estrategias de Forex y CFDs ganadoras. El broker también escribe sobre temas de vanguardia como el futuro de las criptomonedas.

Admiral Markets es un broker multinacional líder que ofrece sus servicios en todo el mundo a través de sus empresas de inversión reguladas de servicios online de trading para operar con Acciones, ETFs, Forex y CFDs sobre índices, metales, energías, acciones, bonos y criptomonedas.

Su objetivo es facilitar el acceso a un software de última generación para asegurar la calidad de sus servicios a sus clientes para que reciban la mejor y más transparente experiencia comercial.

