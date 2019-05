Bnext y October se unen para impulsar el open banking en España Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 16:21 h (CET) El ecosistema Fintech en España se ve fortalecido por los acuerdos de colaboración de las empresas que forman parte de esta nueva industria financiera. Los ahorradores de Bnext podrán prestar dinero a las empresas a través de October para sacar rentabilidad a su dinero y contribuir con la economía real Bnext, primer marketplace español de productos financieros y primera fintech española en ofrecer una cuenta y un medio de pago no vinculados a una entidad bancaria, y la plataforma de financiación participativa October se han unido en un acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo del open banking en España, una revolución del sistema financiero que consiste en proporcionar servicios financieros personalizados según las necesidades de cada persona. Esta alianza refuerza el ecosistema Fintech y su potencial para contribuir con el nuevo modelo bancario.

"No es ningún secreto que la colaboración es el camino al éxito. Prueba de ello es la actual transformación que está viviendo el sistema bancario, en el que diferentes jugadores se unen con el objetivo común de mejorar la experiencia del usuario. Las Fintechs tenemos que promover estos cambios y, por ello, nos unimos para fortalecer el ecosistema y desarrollar un modelo de open banking a favor de los clientes. Desde October, estamos orgullosos de anunciar este acuerdo de colaboración con Bnext y de contribuir al crecimiento del sector", comenta Grégoire de Lestapis, CEO de October España.

En palabras de Jacobo Miralles, Head of Data, Engagement & Monetization de Bnext, "queremos que Bnext se convierta en la plataforma de referencia para nuestros usuarios cuando tienen cualquier necesidad financiera o que pueda impactar a su economía. Por eso estamos trabajando con las mejores Fintechs de Europa y adaptando la experiencia de usuario para que la contratación sea lo más sencilla posible. October comparte la misma visión y queremos trabajar juntos para que nuestros usuarios puedan acceder a un modelo innovador como es la financiación participativa".

Con este acuerdo de colaboración, el crowdlending, también conocido como financiación participativa, se incorpora al marketplace de Bnext para que sus ahorradores puedan invertir desde 20€ en los proyectos empresariales europeos seleccionados por October y así activar sus ahorros. October combina el desarrollo tecnológico con el análisis financiero para elegir a las empresas más adecuadas. Además, su equipo directivo presta sistemáticamente a cada proyecto de la plataforma, una muestra de que sus intereses están alineados con los de los inversores.

Para contribuir al desarrollo del open banking, October firmó en noviembre de 2018 un acuerdo de colaboración con la fintech Fintonic para impactar a más de 15.000 usuarios con perfiles afines a la inversión. Ese mismo mes, cerró un acuerdo de colaboración con Liberbank, que pone en práctica la complementariedad entre banca y Fintech y que busca potenciar la financiación para las pymes en España.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de transformación digital de Liberbank y busca mejorar la experiencia del cliente ampliando su oferta de servicios de financiación, a través de una solución totalmente ágil y digital. De esta manera, Liberbank puede dar acceso a sus clientes a una financiación complementaria.

