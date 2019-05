Sic transit gloria Alfredo 1986. Octubre. Puerta de entrada de los personajes públicos Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

lunes, 13 de mayo de 2019, 17:06 h (CET) -¿Nombre? -Alfredo. -¿Apellidos? -Pérez Rubalcaba. -¿Estudios? -Superiores. Química. -¿Aspiraciones? -Muchas. -¿De qué tipo? -Controlar. Sin que se note mucho. -¿Intenciones? -Quiero que todos nos llevemos bien. -Muy bien. Le aviso que al pasar por esta puerta debe rellenar este impreso. Fíjese en la casilla 13. Ahí le indicamos como quiere que se le trate a partir de ahora. Hay dos opciones al lado. O le ponemos verde en vida y le adoramos y santificamos cuando muera, o al revés. -Bueno, prefiero que se hable bien de mi cuando yo me entere. Después me da un poco igual. -¿Está seguro? Le advierto que es una elección muy aburrida. Aparte que corre el riesgo de creérselo y perder la cabeza o volverse insoportable. -¿Me aconseja entonces la otra? -Es la que eligen todos. -Pues todos somos un poco masocas. -Pero verá que funeral más bonito le queda. Comentarios Lilian Alvarez 13/may/19 20:03 h. Una genialidad.

