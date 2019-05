Lo último en protección solar Las nuevas fórmulas y texturas que debes conocer Ana Ruiz de Infante

sábado, 11 de mayo de 2019, 09:45 h (CET) Cuando se trata de proteger nuestra piel de los efectos nocivos del sol, siempre buscamos las mejores fórmulas que se adapten a nuestro tipo de piel. Hoy os traigo algunas novedades en productos solares:

EUCERIN PIGMENT CONTROL SUN FLUID SPF 50+ Eucerin, firma experta en el cuidado dermatológico de la piel, archiconocida por todos, nos sorprende este año con su protector solar facial antimanchas. La novedad es que incorporan una innovadora tecnología de filtros solares que protegen la piel de un espectro más amplio de radiaciones, tanto los UV como HEVL (luz visible azul). Este protector nos ayuda a prevenir la hiperpigmentación inducida por el sol y a reducir las manchas oscuras. Su textura es fluida y ligera, se absorbe de inmediato y no deja residuos blancos (se puede incluso poner como base del maquillaje). Contiene un innovador ingrediente patentado que combate la hiperpigmentación justo donde se desarrolla: el Thiamidol.

El Thiamidol es un nuevo ingrediente que actúa en la causa de la hiperpigmentación mediante la reducción de la producción de melanina en el origen, inhibiendo la tirosinasa. La tirosinasa es la enzima responsable de la producción de la melanina y, por lo tanto, de la aparición de manchas en la piel.

Además, combina una triple protección: Sistema de filtros UVA/UVB de amplio espectro. Licocalcón A, un compuesto natural derivado de la planta Glycyrrhiza inflata, y conocido por sus propiedades anti-inflamatorias y anti-oxidantes. Su acción ayuda a prevenir el estrés oxidativo provocado por la radiación UV la luz visible de alta energía (HEVL), neutralizando los radicales libres y evitando daños en las estructuras de la piel. Ácido glicirretínico que protege el ADN y fortalece los mecanismos de reparación propios de la piel. Con su uso diario y continuado, Pigment Control Sun Fluid SPF 50 + no solo protege la piel contra daños causados por el sol, sino que también reduce las manchas oscuras y evita que vuelvan a aparecer. -----------------------------------

SVR SUN SECURE SVR, laboratorio dermatológico francés que desarrolla sus fórmulas con la mayor concentración de ingredientes activos, nos ha presentado hace unos días su gama de solares Sun Secure. Se trata de la primera línea que se dirige al 100% de los rayos: UVB, UVA, Luz Visible e Infrarrojo y protege antes, durante y después de la exposición solar.

Además, Sun Secure actúa contra el envejecimiento celular de la piel provocado por la luz que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos como Smartphones u ordenadores. Esta Luz, denominada luz azul, forma parte del espectro de la luz visible y, aunque es menos conocida, afecta a nuestra piel a diario atravesando la barrera cutáneamás profundamente que los rayos ultravioleta. Como resultado genera foto envejecimiento celular que se puede manifestar como hiperpigmentación y/o flacidez cutánea, entre otras.

La Integral Secure Technology de SVR neutraliza los radicales libres presentes en la piel, bloquea la creación de los mismos y restaura el equilibro del sistema de defensa de la piel.

Su fórmula garantiza una máxima tolerancia debido a que contiene 0% de parabenos y es 100% libre de alérgenos. Su uso está indicado para que lo comparta toda la familia, desde bebés hasta adultos. El resultado es un acabado duradero de 8 horas con resistencia al agua, a la transpiración y a los roces para una protección óptima e incluso se puede aplicar sobre la piel húmeda.

Esta firma nos presenta sus diferentes formatos:

SUN SECURE BLUR SPF50: Crema mousse efecto difuminador, efecto aterciopelado. Se trata de un producto híbrido entre base de maquillaje y protección solar, adecuado para todo tipo de pieles.



SUN SECURE LAIT SPF50+: Leche hidratante con acabado invisible, tanto para cara como para cuerpo, perfecta para la piel hipersensible de bebés, niños y adultos.





SUN SECURE BRUME SPF50+: Bruma ultra fina con acabado invisible, para niños mayores de 3 años y adultos, es válida para todo tipo de pieles.





SUN SECURE CRÈME SPF30: Crema confort acabado invisible para la piel sensible de toda la familia. Es especialmente adecuado para la piel normal a seca. Su textura cremosa se funde en la piel y se absorbe rápidamente.





Todos los productos de SVR Sun Secure se pueden adquirir en farmacias, parafarmacias, El Corte Inglés y en la web de SVR.

-----------------------------------------------

HELIOCARE 360 WATER GEL Heliocare 360 Water Gel, nuevo fotoprotector imperceptible al tacto y a la vista e imbatible frente al sol con una exclusiva fórmula que cubre el daño de las cuatro radiaciones desde la protección hasta la reparación además de hidratar y que destaca por su textura ultraligera de alta tolerancia.

Heliocare 360 Water Gel (50 ml): 29,50 € PVP Recomendado, IVA incluido.

Heliocare 360 Water Gel se ha formulado para garantizar una protección muy alta de amplio espectro mediante una combinación de filtros específicos frente a las cuatro radiaciones, el sistema Byoshield system y sus potenciadores de SPF. Su complejo antioxidante con Fernblock+® -tecnología exclusiva de Cantabria Labs- neutraliza y, junto con la glicosilasa, reparara el daño solar para proporcionar una cobertura 360º.

El poder hidratante inmediato y long lasting del nuevo lanzamiento de Cantabria Labs se debe a su sistema hidratante de liberación continua, conformado por una red de biopolímeros y el Moisturizing Booster Complex. La red de biopolímeros ayuda a reducir la pérdida transepidérmica de agua y, en sinergia con el Moisturizing Booster Complex, logra un efecto de hidratación continuada long-lasting.

Heliocare 360 water Gel no deja residuo, mejora la apariencia de la piel y es compatible con todos los cosméticos como una excelente base de maquillaje. Su tolerancia oftalmológica se ha demostrado con un 0% de enrojecimiento, lágrimas, irritación, picor y congestión, una fórmula eye tolerance que no pica en los ojos.

La fórmula sin alcohol que ha sido testada dermatológicamente incluiso en pieles sensibles, es fotoestable, no contiene parabenos y es water resistant. Gel acuoso, ideal para todo tipo de pieles, de rápida absorción que da una sensación de imperceptibilidad en la piel, sin brillos.

Por su composición, fórmula galénica y tolerabilidad, Heliocare 360 Water Gel es el fotoprotector ideal para todo tipo de pieles. Sensación imperceptible a la vista, imperceptible al tacto y cobertura 360 que lo hace imbatible frente al sol. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Novartis presenta una herramienta para ayudar a los médicos y pacientes con esclerosis múltiple Así se evaluarán y discutirán los signos iniciales de progresión a EM secundaria progresiva Casi ocho de cada diez españoles padece nomofobia, miedo irracional a estar desconectado El 53% de los usuarios de smartphones sufre ansiedad al perder su dispositivo o al quedarse sin batería, según el Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad Un innovador tratamiento permite regenerar tejidos orales como huesos o encías El tratamiento L-RPF consiste en la extracción de plasma rico en factores de crecimiento de la propia sangre del paciente para poder regenerar tejidos dañados ¿Qué es la hipermetropía? Causas y soluciones ​El diagnóstico en los niños suele ser un poco más complicado, ya que no siempre es detectable con la graduación que practica el especialista El 26% de los españoles padece astigmatismo Expertos en cirugía ocular dicen que un 30% se someten a cirugía de catarata