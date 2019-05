9 de cada 10 novias recurren a especialistas para comprar el vestido de boda según Bodas.net Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 15:57 h (CET) En España, el desembolso para la compra del vestido supone un gasto medio de 1.750€ 9 de cada 10 novias recurren a especialistas para comprar el vestido de boda según el informe realizado por Bodas.net y Carles Torrecilla, incluido en la última edición del ‘Libro Imprescindible de las Bodas’, que cuenta con la colaboración de Google. Esto supone un gasto medio de 1.750€, un gasto para un día único.

El 67,7% de las novias se decanta por las tiendas especializadas para uno de los vestidos más importante de su vida, el 20,2% confía el encargo a un diseñador experto en moda nupcial. Tan solo el 12% no recurre a especialistas. Son datos que refleja el informe realizado por Bodas.net y Carles Torrecilla, incluidos en la última edición del ‘Libro Imprescindible de las Bodas’. Otro dato a valorar por las futuras novias es poder adaptar el vestido a su propio estilo, y es que seis de cada diez novias ven crucial que el vestido sea acorde a su estilo habitual.

Todo esto hace pensar que las bodas actuales están hechas a la medida de los usuarios para ser completamente perfectas, son cada vez más fieles al estilo de la pareja y no se contempla tanto como un compromiso en sí, ya que la media de edad a la que se casan las parejas es a los 34 años, 2 de cada 5 ya tienen hijos y la mayoría convive antes de que se realice el enlace.

Para Robles Bodas, especialistas en la celebración de bodas en el Aljarafe, cada vez las bodas son más detallistas, siendo el restaurante para la celebración de las bodas en Sevilla una de las mayores preocupaciones de sus clientes, puesto que el clima podría llegar a condicionar el evento, y todo tiene que ser perfecto en un día tan especial.

