Los directivos de Schneider Electric se comprometen con los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres

Schneider Electric es la primera multinacional en lograr el compromiso unánime de sus presidentes regionales con las directrices de la ONU sobre igualdad de género y empoderamiento. Este compromiso se suma a las múltiples acciones de inclusión de Schneider Electric e impulsa los objetivos de la compañía para fomentar la igualdad de género en todo el mundo Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, se ha convertido en la primera compañía multinacional en lograr el compromiso del 100% de su equipo de directivos internacionales con los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres(WEP, en sus siglas en inglés) de la ONU. Además de Jean-Pascal Tricoire, presidente y CEO de Schneider Electric, cada uno de los presidentes regionales de la empresa en mercados con al menos 10 empleados ha firmado personalmente estos Principios, impulsando así el compromiso de la compañía con sus prácticas de igualdad de género y de inclusión. Esta iniciativa se suma a las múltiples llevadas a cabo por Schneider Electric que, desde hace tiempo, es un agente de cambio activo para la igualdad de género tanto en sus operaciones, como en las comunidades en las que opera.

Compromiso unánime de la dirección

Desarrollados en 2010 a través de una iniciativa conjunta de ONU Mujeres y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres son un conjunto de siete principios que sirven como directrices para las empresas, para avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el trabajo en el sector y en la comunidad.

Los primeros cuatro principios animan a que lo líderes de la empresa se comprometan a lograr la igualdad de género en el trabajo, a través de objetivos empresariales y proporcionando igualdad de trato y de oportunidades a mujeres y hombres. En líneas generales, los principios fomentan la colaboración entre mujeres emprendedoras, prácticas de marketing respetuosas con las mujeres y el liderazgo en comunidades locales a través de iniciativas que las empoderen.

Para apoyar estas iniciativas, la compañía ha implementado un riguroso marco de igualdad salarial y políticas conciliación laboral y trabajo flexible. La política global de Conciliación Laboral se puso en marcha en 2018 y ya ha sido implementada en 59 países, permitiendo las bajas de maternidad y paternidad, por cuidado familiar y por duelo al 75% de la plantilla global de Schneider Electric, con el objetivo de llegar el 100% en 2020. De la misma manera, el 92% de la plantilla cuenta con un marco de igualdad salarial, con el objetivo de alcanzar el 95% en 2020. A nivel español, la empresa espera poder acabar con la brecha salarial en uno o dos años.

"Todos nuestros presidentes regionales se han comprometido con los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres para impulsar la igualdad de género en todas partes",aseguraJean-Pascal Tricoire, Presidente y CEO de Schneider Electric. "Nuestros líderes han integrado y han trasladado a nivel local nuestro objetivo de proporcionar las mismas oportunidades de éxito tanto a mujeres como a hombres. Les ayudan a aprender y a crecer en su carrera profesional, colaboran con organizaciones externas con objetivos similares y extienden sus iniciativas en toda la sociedad. Estamos preparados para construir una igualdad de género a largo plazo en todos nuestros mercados y operaciones".

Iniciativas de Schneider Electric para empoderar a las mujeres

El fuerte y continuo compromiso de la compañía con la igualdad de género ha sido reconocido no solo a nivel global, sino también en los diferentes mercados en los que opera. No sólo ha vuelto a aparecer en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género a nivel global, sino que también se pueden mencionar reconocimientos locales, como en los Estados Unidos, donde Forbes ha listado a la compañía entre los mejores empleadores a favor de la diversidad de 2019. En la India, Schneider Electric ha sido una de las cuatro ganadoras globales de los Premios Catalyst 2019, por su enfoque holístico de la atracción y retención de mujeres en los últimos 4 años. En Francia se ha considerado una de las principales compañías en igualdad salarial de 2019 y en Rusia ha recibió el premio Woman Who Matters en 2018. Además, en Brasil la compañía ha recibido el premio Women Leadership 2018 del Brazilian Business Council for Sustainable Development.

En España, Schneider Electric entró a finales del año pasado en el TOP 30 de empresas más comprometidas con la Diversidad y la Igualdad según el informe VariableD de INTRAMA, el estudio más exhaustivo de esta temática que recoge las mejores prácticas en más de 10 sectores de actividad.

El compromiso con los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres por parte del 100% de los presidentes regionales de Schneider Electric es más que una declaración de intenciones: es un gran paso hacia el ambicioso objetivo de la compañía de convertirse en la empresa más diversa, inclusiva y justa del mundo.