Victoria Ortega: "El Memento Igualdad servirá para acelerar los necesarios procesos de cambio"

viernes, 10 de mayo de 2019

viernes, 10 de mayo de 2019, 15:45 h (CET) Lefebvre presenta en el XII Congreso Nacional de la Abogacía de Valladolid el nuevo Memento Igualdad que recopila la dispersa normativa en un único volumen Lefebvre ha presentado en el XII Congreso Nacional de la Abogacía celebrado en Valladolid el Memento Igualdad, una nueva obra que recopila en un solo volumen la dispersa normativa en esta materia, con el fin de facilitar respuestas así como su aplicación a empresas, sindicatos, Administración Pública, asesores y abogados.

Como ha señalado Juan Pujol, presidente de Lefebvre, durante la presentación en el Congreso: "Todavía nos queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad, pero lo importante es seguir avanzando en esa dirección. Es el caso del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un mismo trabajo, que lleva mucho tiempo consagrado en los Tratados, pero la brecha salarial sigue abierta y bien abierta. Desde Lefebvre lanzamos este nuevo Memento, el número 78 de nuestra publicación más reconocida, con la confianza de que facilitará la tarea a los responsables de aplicar esta normativa".

La obra comienza con un análisis de la igualdad como derecho fundamental y desde el punto de vista de los derechos humanos y a continuación, realiza un completo y riguroso análisis de la normativa y sus implicaciones prácticas en las áreas civil, penal, laboral, administrativo y fiscal.

Por su parte, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, ha destacado que"esta publicación se pone al servicio de los profesionales del Derecho para que su labor cotidiana acelere los tan necesarios procesos de cambio, de manera que no tengamos que esperar un siglo para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real".

El Memento Igualdad se convierte así en un complemento práctico fundamental para ayudar al empresario y al sector privado orientando las mejores prácticas sobre el empoderamiento de las mujeres tanto en sus lugares de trabajo como en los mercados o comunidades. Se trata de seguir los principios establecidos por la ONU y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entre los que se encuentran la promoción de la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación.

En este sentido, el Memento Igualdad de Lefebvre dedica su tercer capítulo a analizar el derecho constitucional a la igualdad y la prohibición de discriminación como límites al legislador penal. En este capítulo se recogen los tipos penales que reprochan específicamente la discriminación y los que contienen perspectiva de género, señalando los delitos que tutelan otras situaciones específicas de vulnerabilidad. Asimismo, aparecen señaladas las agravantes genéricas que corrigen situaciones de desigualdad.

Con respecto al ámbito empresarial, la obra también aborda la responsabilidad social corporativa, la legislación de sociedades de capital y la diversidad del colectivo LGTBI, entre otras cuestiones.

La regulación de la igualdad en el ámbito digital

Cabe subrayar que el Memento Igualdad dedica uno de sus capítulos íntegramente a la regulación de la igualdad en el ámbito digital. Es importante recordar que a principios del mes de abril España suscribía la declaración impulsada por la Comisión Europea para fomentar la igualdad de género e incrementar la presencia de mujeres en la economía y la sociedad digital. En la actualidad, únicamente el 15% de los empleos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están ocupados por mujeres. Por este motivo, los Estados miembros se han comprometido a la promulgación de una estrategia nacional intersectorial destinada a aumentar la igualdad de género en el mundo digital.

El Memento Igualdad se puede adquirir en la tienda online de Lefebvre.

