A+ DIGITAL, la franquicia que contribuye a la transformación digital en España

viernes, 10 de mayo de 2019, 15:05 h (CET) La franquicia A+ Digital se presenta como una gran oportunidad para aquellos emprendedores que apuesten por un concepto tecnológico innovador Redes sociales, blogs, vídeos, audios, publicidad en Internet, estrategia mobile, etc. juegan hoy en día un papel clave para aprovechar las oportunidades que ofrece la presencia en Internet. Por otra parte, existe una demanda real y un mercado amplio: pymes y multinacionales de los distintos sectores, comercios, organismos públicos, etc. necesitan en mayor o menor medida una estrategia de marketing digital para llegar a su cliente potencial.

Las franquicias de marketing y la publicidad en España pertenecen a un sector que se ha convertido en la herramienta empresarial más importante de los últimos años indispensable para el crecimiento de las empresas. Todas las ventajas del uso del marketing y publicidad hacen que los emprendedores vean en este sector una opción económica y sencilla para aumentar sus ingresos.

El sector PYME necesita adoptar capacidades digitales en todos sus procesos de negocio para transformarse y evolucionar digitalmente tanto para desarrollo de negocio, como mejorar dichos procesos. Teniendo en cuenta que representa el 99,8% del tejido empresarial tanto en España como en Europa y que, en estos últimos años, las comunicaciones y la publicidad digital gana peso entre las pymes y los autónomos, se puede imaginar todo el trabajo que queda por hacer.

En este sector, destaca la franquicia A+ Digital, una plataforma especializada en comunicaciones digitales y mobile marketing automation en continua evolución para que tanto las Micro pymes y Pymes estén dotadas de herramientas para la transformación digital, de un modo asumible para cada uno de los casos y que tengan la posibilidad de crear una comunicación visual e interactiva de forma fácil y rápida para poder distribuirla y finalmente analizar sus resultados.

La enseña A+ Digital, cuenta con un amplio repertorio y tipología de plantillas tipo landing page, que permite montar una campaña, o comunicación en pocos minutos, lo que, combinado con su capacidad de automatización y programación, y mecanismos como movietelling y storytelling, o chatbot le confiere una herramienta digital de primer orden y muy competitiva, sobre todo la analítica afín de optimizar las campañas y la conversión. Un modelo donde permite ayudar a las empresas en la transformación digital. A la vez que fidelizan, captan y aumentan su visibilidad, producción y facturación de negocio. Ayudando a crecer la cartera de clientes y generando engagement, o bien mejorar el modelo de comunicación con los clientes mediante campañas.

Para seguir creciendo en este proyecto se buscan profesionales con un perfil altamente comercial, con buena imagen y grandes dotes de comunicación, organización y eficacia. Espíritu emprendedor acostumbrado a trabajar por objetivos y a organizar y gestionar recursos humanos y el mercado potencial.

A corto y medio plazo, A+ Digital quiere poner a nivel de todas las comunidades autónomas contribuyendo a evolucionar los canales digitales y las comunicaciones a través de ellos en todos los sectores. Madrid en especial es una plaza de referencia en la que están poniendo especial foco y con este fin, buscan franquiciados con el potencial, ambición y la capacidad necesaria para lograr este objetivo.

La franquicia A+ Digital se presenta como una gran oportunidad para aquellos emprendedores que apuesten por un concepto tecnológico innovador en el ámbito de las comunicaciones y el marketing digital, cuya misión es contribuir de forma efectiva al desarrollo y éxito de los clientes.

