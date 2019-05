El Concurso 'Pequeños Grandes Pianistas' llega a su X edición en la ciudad de Sigüenza

Mañana, viernes, tendrá lugar el concierto inaugural que correrá a cargo del pianista italiano Rafael Raffaele D’Aniello. El concurso traerá a Sigüenza a 24 jóvenes intérpretes de hasta 20 años de edad La Asociación Bell’Arte Europa International Cultural Society, en colaboración con el Ayuntamiento de Sigüenza y otros patrocinadores locales, convoca la X edición del Concurso Internacional 'Pequeños Grandes Pianistas' con el fin de fomentar el interés y la ilusión de jóvenes intérpretes por la música de este instrumento.



En el Concurso, abierto a jóvenes talentos de cualquier nacionalidad, van a participar veinticuatro intérpretes. Concierto inaugural, fase eliminatoria y fase final del Concurso tendrán lugar en el Auditorio 'El Pósito' los días 10, 11 y 12 de mayo. El Concurso concluirá a las 17 horas de la tarde del domingo, con el concierto de los ganadores en las tres categorías del certamen, constituidas de acuerdo con la edad de los competidores. Eliminatorias y final serán abiertas al público, con entrada libre.



Además, mañana viernes, a partir de las 20:00 horas de la tarde, en el Auditorio de El Pósito (10 euros, 5 euros la entrada reducida), tendrá lugar el concierto inaugural del Concurso, que correrá a cargo del pianista italiano Raffaele D´Aniello.



Raffaele D’Aniello se diplomó en piano en el Conservatorio de Música”O.Respinghi” de Latina (Italia), con Matrícula de Honor, bajo la guía de Elisabetta Capurso, con la que se ha perfeccionado en música moderna y contemporánea en la Academia de Música de Pescara. Además obtuvo el diploma en composición en el Conservatorio “S. Cecilia” de Roma bajo la guía del Massimo Gianfreda. Posteriormente se licenció en Letras y Filosofía con Matrícula de Honor en la Universidad de Parma (Italia).



También estudió en Viena con Hans Graf y además con Aldo Ciccolini, Petruschanskij, Lya De Barberiis e Franco Scala. Desde hace años lleva a cabo una intensa actividad concertística, tanto como solista como componente de varios grupos de cámara. En Italia ha tocado para asociaciones importantes como Regia Accademia Filarmonica di Bologna, Amici della Musica di Caltanissetta e Gela o Amici della Musica di San Severo. Fuera de Italia, ha tocado en Viena, en Suiza, Polonia, Turquía, España y en las principales ciudades de Argentina.



La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza, Sonsoles Arcones, felicita a Bell´Arte Europa por el X Aniversario de un concurso “que sobre todo se organiza para abrir las puertas de un futuro musical a jóvenes pianistas a los que la ilusión se percibe en cada una de sus interpretaciones”.



Programa Concurso

HORARIO

Viernes 10 de mayo de 2019 - Auditorio "El Pósito" de Sigüenza

19:00h - Recepción de Participantes y sorteo del orden de actuación

20:00h - Concierto de apertura a cargo del prof. Raffaele D’Aniello



Sábado 11 de mayo de 2019 - Auditorio "El Pósito" de Sigüenza

11:00h - Primera fase de la categoría A

16:30h - Prueba correspondiente a la Categoría C

17:00h - Primera fase de la categoría B



Domingo 12 de mayo de 2019 - Auditorio "El Pósito" de Sigüenza

10:00h - Fase final de las categorías A y B

17:00h - Resultados, entrega de Premios y Diplomas y Concierto de Ganadores



JURADO

· Almudena Alemany - prof. del conservatorio profesional "Joaquín Turina" de Madrid

· Raffaele D'Aniello - prof. del conservatorio profesional y superior de Parma (Italia)

· Antonio Morant - prof. del conservatorio superior de Castellón

· Bernadetta Raatz - prof. del conservatorio superior de Salamanca

· Natalia Slacheva - prof. del conservatorio profesional de Soria



Programa del recital de Raffaele D’Aniello

F. Schubert: Klavierstucke D 946 ( 25’ )

C. Schumann: Scherzo in C minor op 14 ( 3’.40’’ )

S. Gubaidulina: Toccata troncata ( 2’.30’’ )

A. Scriabin: 2 Nocturnes op 5 ( 6’ )

Prelude op 11, n° 11 e 12 ( 3’ )

Etude op 12 n° 12 ( 2’. 25’’ )

I. Stravinskij-G. Agosti: L’uccello di fuoco ( 13’ )