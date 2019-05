Al menos el 70% de los escolares llevan excesivo peso en sus mochilas, por mochilasescolares.site Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 12:53 h (CET) Es muy común que los niños porten en sus espaldas pesados libros o material escolar que necesitan para el desarrollo de su actividad escolar. Es por ello que numerosos padres reclaman el uso de menos libros y menos deberes para que sus hijos no sufran de problemas de espalda en el futuro Una de las mayores preocupaciones de los padres es el cuidado y bienestar de sus hijos. En los últimos tiempos ha entrado a debate un tema en la educación muy preocupante entre los progenitores: el excesivo número de material escolar que deben transportar sus pequeños en la mochila.

Para que la espalda del niño no se vea resentida, se recomienda llevar una carga inferior al 10% de su peso corporal. Por desgracia, al menos el 70% de los niños y adolescentes en edad escolar incumplen esta regla, lo que en el futuro les aporta numerosos problemas de espalda que se pueden cronificar en su etapa adulta. Para ello, los colegios aportan medidas como permitir a los escolares dejar sus libros en el pupitre o usar tablets u ordenadores.

Para proteger todavía más la espalda, si los niños se ven obligados a llevar algo de peso en sus mochilas, se recomienda hacerse con una mochila de buen material, que sea resistente y con unos tirantes anchos para no sobrecargar los hombros del niño. Para ello existen multitud de mochilas escolares juveniles, estructuradas con diversos bolsillos para poder organizar todo el material escolar como mejor les convenga.

Las mochilas escolares con ruedas también son una opción para que la espalda del niño no se resienta. Hay que elegir un buen modelo de mochila con ruedas, ya que la estructura que contiene las ruedas suele sufrir numerosos impactos y puede desprenderse de la mochila si no se tiene cuidado.

Para todos aquellos padres que deseen regalarle una mochila a sus hijos que cuide su espalda, y que además sea divertida, pueden escoger entre multitud de tiendas como mochilasescolares.site para elegir los modelos de mochilas más novedosos en el mercado.

