Las nuevas alpargatas se podrán llevar hasta en una boda, según Alpargatas.info Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 12:57 h (CET) Las alpargatas se han renovado con un nuevo diseño para llevarlas tanto para una boda como para una comunión Las alpargatas han pasado de ser la prenda estrella de las vacaciones de verano a ser llevadas con vestidos de comunión o incluso vestidos de novia. Alpargatas.info ofrece una gran variedad de diseños para todas las ocasiones y gustos que incluso los hombres podrán llevarlas este verano.

Una de las tendencias en cuanto a calzado que ha continuado todos los veranos es la de las alpargatas. Han ido evolucionando según las tendencias de cada año adaptándose a todos los estilos pero su esencia ha seguido allá donde vaya. Este año es muy normal ver a las novias llevar su vestido blanco con unas alpargatas de novia del mismo color en una versión más elevada con bordados y detalles que las hacen únicas y personales. Este calzado se ve mucho sobre todo en bodas al aire libre donde unos tacones no pueden ser lo más acertado. De todas las alpargatas, las más famosas son las esparteñas y las favoritas son las de cuña que estilizan la figura a la vez de ser cómodas.

Los hombres también se han apuntado a la tendencia de las alpargatas y las lucen en sus looks más informales y veraniegos. Los colores que más llevan son los oscuros como el verde militar, el azul o el gris. Pero también se atreven con estampados veraniegos de palmeras o incluso cuadros y estampados pop.

Sin duda, las alpargatas son la mejor opción de calzado para este verano, además de ser tendencia todos los años y de que combinan con todo tipo de prendas y eventos, son muy fresquitas y cómodas y eso las convierte en el calzado perfecto para los meses de más calor del año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.