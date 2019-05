Cuáles son los distintos tipos de uñas postizas en el mercado, según uñaspostizas.net Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 17:49 h (CET) Las mujeres les dan mucha importancia al estado de sus uñas. Las uñas no solo sirven como un elemento estético corporal, sino que también pueden anunciarnos problemas de salud. Es común que en las uñas se produzcas escamaciones o roturas y no sean tan largas como la persona quiera. Para ello, se ofrece una solución como el uso de uñas postizas Una de las partes del aspecto corporal que más cuidan las mujeres son las uñas. Es una zona del cuerpo que se puede personalizar con multitud de diseños utilizando pintauñas, decoraciones o un simple brillo. Unas manos cuidadas y bonitas aportan muy buena presencia. Sin embargo, hay personas que por problemas de salud no pueden llevar unas uñas largas y bonitas sin que se rompan o se descame el esmalte. Para ello, las marcas de belleza comercializan uñas postizas para poder conseguir que las usuarias lleven unas uñas largas y sólidas y disfrutarlas durante un largo periodo.

Se ofrecen multitud de opciones para conseguir unas uñas largas y bonitas, como las uñas de gel, de porcelana y acrílicas. Entre las profesionales de la manicura se suele discrepar con la técnica de uñas postizas que de mejores resultados. Para ello, las usuarias deben acudir a informarse y comparar opiniones. Lo normal es que suelan escoger por la opción más barata.

Uñas de gel

Para construir una uña postiza de gel las manicuristas utilizan geles oligómeros, que dejan un acabado muy natural y menos artificial. Además, permite que la uña natural respire mejor. Para realizarlas correctamente se aplican varias capas del gel sobre la uña y se introducen en una lámpara entre capa y capa para que se sequen y se solidifique la mezcla.

Uñas de porcelana

Las uñas de porcelana están hechas a base de fibra de vidrio, y su elaboración es más compleja que el resto de tipos. No tienen un aspecto tan natural como las uñas de gel, y viran a un tono rosado, por lo que es probable que el esmalte que se aplique sobre ellas cambie ligeramente su tono. Son muy utilizadas para uñas postizas de pies.

Uñas acrílicas

Las uñas postizas acrílicas se realizan mediante una mezcla de polímero en polvo y un líquido especial. El material generado tiene un aspecto de plástico duro que se fija a la base de la uña natural. Es de las uñas postizas más duraderas, pero el precio de su construcción suele ser más caro.

Para aquellas personas que no deseen acudir a un centro de belleza a construirse una uña postiza, existen tiendas online como uñaspostizas.net que ofrecen una amplia variedad de uñas postizas, prefabricadas con distintos materiales y decoraciones. En la base de la uña postiza se coloca un poco de pegamento (algunos modelos ya lo llevan incluido) y así se adhiere de forma fácil y rápida a la uña, con unos resultados y una duración muy buena.

