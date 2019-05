La dilatación en las orejas es la nueva tendencia entre los jovenes, según dilataciones.es Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 17:59 h (CET) Las dilataciones en las orejas es la última tendencia en cuanto a modificaciones corporales entre los jóvenes. Pero, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Cómo se realiza una dilatación en el lóbulo de la oreja? Cada vez es más común ver por la calle a jóvenes alternativos portando enormes dilataciones en sus orejas. Esta técnica de modificación corporal está de moda entre los jóvenes de hoy en día, pero tiene sus orígenes en el antiguo Egipto, donde los faraones se realizaban dilataciones en el lóbulo como símbolo de rango y elevación espiritual.

La técnica de la dilatación de orejas consiste en introducir un pendiente de forma redondeada en el agujero del lóbulo (y si no lo hubiera, habría que realizar una pequeña incisión para poder introducir el pendiente dilatador) para progresivamente ir cambiando a unos pendientes con mayor diámetro e ir agrandando el agujero. Los expertos en piercing pueden realizar en la primera sesión una dilatación de 2 a 4 milímetros, y posteriormente puede introducirse un pendiente de diámetro superior (como una dilatación de 6mm) para poder realizar la ampliación en su propia casa, pero siempre bajo la supervisión del profesional. Se recomienda esperar unos 3 meses para poder realizar la siguiente ampliación de la dilatación.

Los usuarios deben acudir siempre a un profesional en perforaciones corporales que tenga formación higiénico-sanitaria para realizar cualquier perforación corporal con total seguridad de que no va a perjudicar la salud del interesado. Realizar un piercing sin conocimientos sanitarios puede causar numerosos problemas, como infecciones, que suelen ser largas y aparatosas de curar, además de otros problemas mayores.

Para los más atrevidos, existen dilataciones de hasta 8mm de diámetro, cuyo agujero en el lóbulo es mucho más visible. Al agrandar tanto la oreja, es posible que el lóbulo quede muy caído y extendido, por lo que aquellas personas que deseen recuperar su tamaño original deberán realizarse una pequeña cirugía para suturar el lóbulo y eliminar el trozo de piel que no sirva.

La tienda online dilataciones.es dispone de un extenso catálogo de dilataciones no solo para orejas, si no también para nariz o incluso para las mejillas. Multitud de modelos para todos aquellos atrevidos que deseen disfrutar de un nuevo aspecto.

