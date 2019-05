Perfil del lector en Andalucía: nocturno y asiduo de las librerías Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 15:47 h (CET) La segunda edición de la encuesta elaborada por ExLibric, con más de 4.500 participantes, arroja nuevos detalles sobre los hábitos de lectura en la comunidad Mujer, menor de 40 años, que lee todos los días por afición, normalmente por la noche en casa, aunque a veces le falta tiempo para hacerlo; consume de 10 a 20 libros al año comprados en la librería, preferentemente en papel, pero tiene dispositivo de lectura digital. Estas son algunas de las conclusiones que se alcanzaron el año pasado en la encuesta elaborada por editorial ExLibric para conocer los rasgos del perfil del lector en Andalucía.

Un primer vistazo al consumidor de libros en esta comunidad autónoma que se ha ampliado en este 2019. Editorial ExLibric ha repetido este trabajo con una nueva edición de la encuesta de lectores en la que ha profundizado en otros detalles como, por ejemplo, cuáles son los puntos de compra habituales o si poseen algunos de los dispositivos de lectura modernos.

Más de 4.500 participantes han ayudado a conocer mejor al lector en Andalucía y sus costumbres a la hora de enfrentarse a los libros.

El lector andaluz prefiere la noche

Los datos extraídos de la segunda encuesta de lectores andaluces revelan que el consumidor de libros en esta comunidad hace uso de estos artículos en un horario muy concreto: por la noche. Algo más del 50% de los encuestados afirma esperar al final de la jornada para poder adentrase en las páginas de las obras que ha adquirido.

El segundo momento preferido por los lectores andaluces para dar rienda suelta a este hobby es la tarde (14,1%) seguido del 4,7% que prefiere la mañana y el 1,7% que lo hace a mediodía. También es reseñable que el 28,3% de los encuestados afirma que le es indiferente el momento del día en el que leen.

Un patrón que también se repite a la hora de elegir en qué día de la semana leer. De este modo, el 60.5% afirma que le es indiferente la jornada en la que practicar este hábito. No obstante, el fin de semana parece ser el momento predilecto ya que el domingo es la opción preferida para el 28,1% de los encuestados y el sábado para el 24,8%.

El viernes es la tercera opción más repetida (si no se tiene en cuenta aquellos afirman que le es indiferente el día) al ser la elegida por el 17,9% de los encuestados. Jueves (12,7%), miércoles, (12,6%), martes (12,1%) y lunes (12,1%) cierran este top.

Convivencia del formato físico y digital

Las nuevas tecnologías han llegado también a la lectura y muestra de ello es la presencia de los dispositivos e-Readers (e-Book, Tablet o cualquier otro aparato electrónico) en el hogar del 65,1% de los encuestados. Sin embargo, el 42,5% de los participantes reconoce que ninguno de los libros que leyó el año pasado fue en formato electrónico. Algo más del 22% afirma que fueron entre dos y cinco, el 15% revela que fueron entre cinco y diez, el 10,2% revela una cifra superior a la decena y el 9,6% tan solo uno.

En cuanto a sus hábitos de compra, casi el 40% de los encuestados compró una cifra de libros entre los cinco y los 10 ejemplares el año pasado. El 35% entre dos y cinco, casi el 18% más de 10 obras y el 3,6% uno.

¿Y cuál es el sitio donde compran estos libros? Al igual que en la encuesta del año pasado, los lectores andaluces siguen prefiriendo las librerías para comprar sus ejemplares. De esta forma, el 45,8% de los encuestados afirma recurrir a estos puntos de venta para hacerse con sus nuevos títulos, el 19% hace lo propio en grandes superficies mientras que el 15,4% recurre a Amazon para ampliar su biblioteca personal. Además el 74,3% de los andaluces siguen prefiriendo las compras físicas frente al 25,7% que opta por las transacciones online.

Novela, el género preferido

Si hay un género que parece ser el predilecto del lector andaluz esa es la novela. Esta categoría es la más repetida entre los más de 4.500 participantes. Dentro de sus subcategorías, la novela histórica es la más repetida al ser la preferida del 19,2% de los encuestados, seguida de la romántica (15,4%). Por su parte, la novela negra es la favorita del 15,3% de andaluces.

Es curioso comprobar como el género del ensayo y la divulgación (5,9%) supere a la poesía (2,9%). Relato corto (1,1%) y biografía (0’5%) cierran este top. Lo que sí que queda claro es que sea cual sea el género, al lector andaluz le gusta terminar lo que empieza y así lo indica el 53,9% de los encuestados, quienes siempre concluyen la obra que empiezan, por su parte, el 43,4% de los participantes afirma hacerlo el 43,4% y solo el 2,6% los deja a medias en algunas ocasiones.

Editorial ExLibric

Exlibric es una editorial de IC GRUPO donde crecen pequeñas semillas literarias que tratan de enriquecer, mimar y fortalecer para que se conviertan en grandes proyectos dentro del mercado internacional.

Desde su sede en Antequera (Málaga), buscan que escritor y lector puedan sentir la emoción de los libros y palpar el compromiso de todo su equipo en ofrecer un producto con identidad y sobre todo, poder cultural.

Ofrecen diversidad de géneros haciendo que cada libro llegue a su público adaptándonos a los distintos gustos con la intención de generalizar la actividad lectora. Pero independientemente de poner sus libros en el mercado, trabajan en la difusión de la cultura del libro con estudios sobre hábitos de lectura y escritura, así como talleres para que niños y jóvenes conozcan los procesos de elaboración de los libros.

