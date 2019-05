La guía para crear campañas de crowdfunding recauda 5.000 euros en 7 minutos

Un equipo formado por 3 emprendedores crea una guía para enseñar a lanzar campañas de financiación colectiva paso a paso. En menos de 24 horas han recaudado más del 160% de su objetivo y han recibido el apoyo de más de 130 personas para crear la guía Se acaba de realizar el lanzamiento de la guía del creador. Una guía que permite crear una campaña de crowdfunding efectiva paso a paso. Tras las primeras 24 horas este lanzamiento es ya un éxito y permitirá desarrollar una herramienta ideal para emprender.

Esta herramienta indicará al lector todos los pasos para crear su campaña de crowdfunding desde cero, empezando por la fase de planificación hasta el lanzamiento, pasando por la importante fase de precampaña.

Fusionando teoría y práctica la guía es, al mismo tiempo, un libro que explica de forma clara todos los conceptos que se necesitan para lanzar una campaña de crowdfunding y además un cuaderno de trabajo que facilita aplicar dichos conceptos a la realidad de cada proyecto.

Tras diseñar esta novedosa guía estos 3 emprendedores, Joan Boluda, Álex Martínez y Valentí Acconcia, acaban de lanzar el pasado miércoles 8 de mayo una campaña de financiación colectiva para que su comunidad apoyase el lanzamiento de la herramienta. La campaña de crowdfunding se está realizando en la reconocida plataforma europea Verkami. Tras lograr el 100% de su objetivo en 7 minutos ya llevan más de 8.000 euros recaudados y 130 apoyos en menos de 24 horas.

Esta guía soluciona dos problemas básicos. El primero es el de no conocer bien la dificultad del crowdfunding. Es necesario saber que no basta con subir un proyecto a una plataforma, hay mucho trabajo antes, durante y después de cada campaña. El segundo es el no saber por dónde empezar para diseñar una campaña efectiva. Por ello esta guía será sencilla de usar y marcará un camino claro paso a paso para lanzar una campaña de crowdfunding efectiva.

La guía del creador permitirá detectar oportunidades para lanzar proyectos, validarlos con el apoyo de una comunidad, diseñar una campaña correctamente y establecer una correcta estrategia de campaña que eleve su probabilidad de éxito al 80% (dato certificado por el autor de la guía, Valentí Acconcia, consultor de crowdfunding desde el 2011 con 260 campañas asesoradas y 4 millones de euros recaudados).

El formato de la guía es sencillo. En la página izquierda se presenta una teoría para avanzar en el lanzamiento de una campaña de crowdfunding. Y en la página derecha se propone un ejercicio práctico para avanzar en dicho proceso de preparación y lanzamiento de una campaña. Además se incluirán enlaces prácticos para obtener más información en Internet.

Una vez alcanzado el primer objetivo de esta campaña, se proponen 6 nuevos objetivos para seguir desarrollando el concepto. Cuanto más se recaude más contenido habrá para las personas que participen en esta campaña para crear la guía del creador.

Para participar en esta campaña simplemente hay que acceder a través de Verkami o directamente con el enlace vkm.is/creador. Hay recompensas exclusivas que incluyen descuentos de hasta el 49% sobre el precio oficial de la guía una vez acabada esta campaña de lanzamiento que durará un total de 40 días.

