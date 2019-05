La franquicia Bla Clinic inaugura un nuevo establecimiento en Armilla, Granada Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 14:55 h (CET) La red de centros de logopedia Bla Clinic, líder y referente nacional en el sector, inaugura un nuevo establecimiento franquiciado en Armilla, provincia de Granada BLA CLINIC, la empresa líder y referente en logopedia a nivel nacional, anuncia la apertura de una nueva clínica franquiciada en la calle Manuel Galera 1 en la población de Armilla, provincia de Granada.

El nuevo centro abrió sus puertas el día 6 de mayo provocando una gran acogida por parte del público local debido a la escasez de servicios y de alternativas en la zona. Esta iniciativa también ha sido muy bien acogida por centros educativos, de refuerzo escolar y clínicas de la zona que ven cómo clientes suyos que demandaban este tipo de servicios van a poder cubrir los mismos sin necesidad de desplazamiento.

Bla Clinic es una marca con más de 12 años de experiencia en su sector, con una metodología propia y disruptiva con la que ya han tratado a más de 1.500 pacientes durante todo su amplio recorrido. Cuenta con un equipo especializado con una dilatada experiencia que cubre todas las diferentes necesidades que requiere un paciente susceptible de necesitar un tratamiento logopédico.

Su equipo está liderado por Eva Tarancón, fundadora y logopeda con una gran trayectoria profesional en la sanidad pública y privada. Su más que testada metodología nace de valores como la profesionalidad, experiencia, implicación, resultados, innovación, cariño y atención personalizada. Según declaraciones de Eva: “Para poder ser logopeda has de tener una vocación de servicio, de querer ayudar a personas que tienen una dificultad en su comunicación y que en mayor o menor medida sufren por ello. La logopedia es levantarte cada día con ganas de ir a trabajar, con ganas de ver cómo tus pacientes consiguen avanzar cada día. Cada pequeño esfuerzo diario con nosotros es una recompensa en su futuro, es la razón de nuestro trabajo”.

Cabe destacar que la enseña acaba de ser galardonada como finalista en la entrega de Premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE 2019) de Granada. Donde Bla Clinic recibió dos premios al Mejor Diseño e Identidad Corporativa y Finalista de los premios en iniciativa emprendedora.

Sus centros poseen una imagen minimalista, profesional y cuidada, además cuentan con herramientas digitales propias que garantizan la satisfacción del cliente y de los tratamientos. Un centro pensado y construido para que las personas se sientan atendidas, comprendidas y acompañadas. Gracias a su constante innovación, Bla Clinic subsana las carencias actuales del sector logopedia aportando valor y diferenciación. Se encuentra continuamente implementando nuevas técnicas y procesos, investigando cada problema concreto y ofreciendo soluciones adaptadas.

Bla Clinic posee varias apps propias y herramientas de gestión de citas, agenda, contabilidad etc dedicadas a su funcionalidad operativa y para que clientes y padres de niños y niñas puedan ver la evolución de su pequeño a tiempo real y sin perder ningún ápice de información.

La franquicia Bla Clinic

Esta dilatada experiencia se pone ahora al servicio de los futuros franquiciados, para que, basándose siempre en su excelente política comercial y de servicio, se hagan con un número importante y creciente de clientes particulares y otros centros que no disponen de esta línea de negocio.

La marca da un soporte inicial y continuo tanto en toda la parte técnica, operativa y comercial; siendo ésta última una barrera para muchos profesionales del sector que no pueden dedicarse a la actividad por una incapacidad o inexperiencia en la parte de marketing, publicidad y comercial. El equipo de Bla Clinic da un asesoramiento y un soporte constante en la captación de nuevos clientes para todos sus centros.

También la Central de Bla Clinic da una formación completa e integral tanto en toda la parte técnica, operativa, áreas de gestión y en la parte comercial para que el día de mañana el franquiciado pueda obtener clientes particulares o convenios a nivel local en su zona que le deriven en clientes; además de sentar las bases para que el franquiciado pueda obtener una facturación regular que le permita vivir de aquello que realmente le gusta y donde pocos a nivel nacional pueden dedicarse a ello.

Las personas interesadas en montar una clínica Bla Clinic deben ser personas con espíritu emprendedor y dinámico. Se trata de un formato que puede llevarse a cabo como autoempleo si ya se es logopeda o como inversor. La inversión inicial total para entrar en la red es de aproximadamente 20.000 Euros, dependiendo del estado del local. En este apartado su departamento de expansión ayuda a cualquier emprendedor en todo el proceso de búsqueda de local y ubicación más viable para la actividad, además de búsqueda de financiación, donde la marca cuenta con acuerdos, si es preciso.

Para más información:

Borja Sánchez

911 592 558

bsanchez@tormofranquicias.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Abierta la convocatoria del Concurso Internacional de Diseño de entornos Contract InterCIDEC’19 La dilatación en las orejas es la nueva tendencia entre los jovenes, según dilataciones.es Viajes Zeta anuncia descuentos y 2X1 a Tenerife, Lanzarote, Ibiza y otros destinos españoles Todo lo que un gato necesita para las vacaciones, segun Todogatos.eu La afiliación: el fenómeno de moda para comprar y vender en Internet