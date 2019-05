Fujitsu anuncia la disponibilidad global de Nutanix Enterprise Cloud en PRIMERGY Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 15:03 h (CET) Fujitsu anuncia la disponibilidad global de la plataforma de multi-hypervisor Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY que ofrece a los clientes la confianza de que las nuevas aplicaciones digitales se puedan entregar a la velocidad necesaria y permite que las infraestructuras de TI de las empresas se mantengan al día según los ritmos requeridos por los cambios Fujitsu anuncia la disponibilidad global de la plataforma de multi-hypervisor Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY que ofrece a los clientes la confianza de que las nuevas aplicaciones digitales se puedan entregar a la velocidad necesaria y permite que las infraestructuras de TI de las empresas se mantengan al día según los ritmos requeridos por los cambios.

Fujitsu Nutanix Enterprise Cloud en PRIMERGY combina el software líder en el mercado, Nutanix Enterprise Cloud, con el rendimiento, fiabilidad y eficiencia energética probada de los servidores PRIMERGY de Fujitsu¹. Tras un proyecto piloto exitoso en la región de EMEIA, la multinacional nipona ahora ha confirmado los planes para el despliegue global de la plataforma integral de nube empresarial hiperconvergente, que puede abarcar desde la nube privada a la cloud pública hasta el perímetro de la red, y escalar desde un solo nodo, sin un máximo.

Christian Leutner, Head of EMEIA Product Sales en Fujitsu, señala: "Al desarrollar conjuntamente Fujitsu Nutanix Enterprise Cloud en PRIMERGY, una de nuestras prioridades ha sido reducir la complejidad y permitir que nuestros clientes aprovechen una nube empresarial de alto rendimiento que abarque todo: público, privado y perímetro, a la vez que siga siendo fácil de implementar y administrar. Este enfoque de todo en uno, permite la orquestación perfecta de aplicaciones y recursos, a la vez que reduce el coste total de propiedad de la infraestructura de TI".

Una solución flexible e hiperconvergente para todos los servicios en la nube

Fujitsu Nutanix Enterprise Cloud en PRIMERGY es compatible con los principales servicios de nube pública de híper escala, además de aportar soporte para los hipervisores líderes en la industria, incluyendo VMware ESXi y el AHV de Nutanix. La excelente versatilidad y escalabilidad garantizan que los sistemas Fujitsu sean una plataforma rentable para una amplia variedad de necesidades, no sólo los centros de datos empresariales definidos por software y las aplicaciones empresariales dinámicas, sino también las soluciones de escritorio virtual, almacenamiento puro y escenarios ROBO (oficinas remotas/ sucursales).

Se trata de una solución lista para funcionar, pre-configurada para garantizar que los niveles de servicio se mantengan consistentes, con balanceo de carga automático integrado y resiliencia incorporada. El software Fujitsu Infrastructure Manager (ISM) proporciona la gestión del ciclo de vida de la infraestructura convergente desde una única consola. Basándose en la amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de sistemas integrados, Fujitsu es el único punto de contacto para el soporte de hardware y software a nivel de infraestructura, con servicios adicionales disponibles, incluida la optimización del sistema para los entornos individuales de los clientes, garantizando que disfruten de un entorno totalmente libre de preocupaciones.

Chris Kaddaras, SVP of North America y EMEA sales en Nutanix, dice: "Estamos encantados de asociarnos con Fujitsu para ampliar aún más la opción de software para los clientes de la multinacional nipona, muchos de los cuales son líderes en sus respectivas industrias y requieren las mejores tecnologías de software cloud e híperconvergentes. Al combinar el hardware de Fujitsu, uno de los proveedores de servidores más grandes del mundo, con el software líder de la industria de Nutanix, los clientes conjuntos de ambas compañías ahora pueden crear un entorno híbrido y multi-nube simple y exitoso. Esta opción adicional en el mercado brinda a los clientes de todo el mundo una mayor libertad de elección en la configuración de su centro de datos y les permite construir la solución ideal para sus necesidades de nube híbrida ".

Notas

¹ Nutanix Enterprise Cloud en PRIMERGY aprovecha las características del sistema operativo de Nutanix Acropolis Cloud OS, la herramienta de administración y monitorización Nutanix Prism, la gestión del ciclo de vida de la aplicación Nutanix Calm y el software de orquestación de la nube. La solución está totalmente probada y se entrega en servidores FUJITSU PRIMERGY estándar x86 con procesadores Intel® Xeon®. Además de un excelente rendimiento de virtualización, los servidores PRIMERGY ofrecen la mejor economía en términos de densidad, consumo de energía, disipación de calor y costes operativos. Fujitsu también proporciona soluciones de administración de sistemas para operaciones de servidor 24x7 automatizadas, flexibles y a prueba de fallos.

