Nuevo ciclo de charlas informativas en Pronaturas Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 17:39 h (CET) La empresa realiza un nuevo enfoque de la medicina alternativa para el desarrollo de la Conciencia y la evolución del ser humano. Para ello, se ha previsto una primera charla, titulada "La Medicina y sus distintas alternativas y enfoques", el viernes 21 de mayo, de 20 a 21 hrs., en el centro de Masnou (c/ Sant Felip, 13), donde también organizará un taller de gemoterapia, el próximo 11 de mayo, de 16 a 20 horas El centro Pronaturas, desde 1995 en el mercado de las terapias alternativas, organiza su nuevo ciclo de charlas informativas, que tendrán lugar durante los próximos días.

La empresa para la comercialización de productos naturales y terapias alternativas, ha programado su primera charla titulada "La Medicina y sus distintas alternativas y enfoques" para el viernes 21 de mayo, de 20 a 21 horas.



En la misma, que se ha previsto gratuita para todo el público asistente, Miguel Ángel Mansilla, naturópata, acupuntor y kinesiólogo, abordará las características y diferencias entre la naturopatía, la homeopatía, la acupuntura, la alopatía, la medicina tradicional china y la ayurveda, entre otras terapias, además de cuáles son sus enfoques, para qué son buenas su aplicación y qué áreas abarcan. Todas ellas, con efectos muy positivos y beneficiosos sobre la salud.

También se ha previsto un taller de gemoterapia, para el día 11 de mayo, de 16 a 20 horas. Nuestro cuerpo físico emocional sintoniza con la memoria del mundo mineral en aspectos como son la condensación, transmutación y radiación. En este taller se podrá descubrir la sintonía con las piedras preciosas y semipreciosas, así como beneficiarse de sus cualidades, con meditaciones profundas para cada chacra.

Actualmente, en la cartera de servicios y productos de Pronaturas, se incluyen diferentes áreas

Productos de medicina ortomolecular. Esto es, vitaminas, minerales y fitoelementos, que actúan en la salud desde un nivel celular, desde el núcleo de la vida que es la célula.

Plantas medicinales. Aspecto más tradicional de la fitoterapéutica catalana con plantas del entorno y formulas magistrales de las mismas para el tratamiento terapéutico de varias dolencia.

Aromaterapia. Distintos usos de los aceites esenciales para la salud, tanto interna como bioenergética de la persona.

Alimentación biológica vegana, especialidad sin gluten ni azúcares.

Supermegafoods o superalimentos, con propiedades especificas. La sabiduría de la naturaleza con soluciones de alimentación saludables. Suplementos vitamínicos minerales en una planta, en un formato de batido, etc. Se trata de alimentos que van mas allá de una alimentación simple, a base de hierbas como la espirulina, clorella y maca…

Cosmética natural, sin derivados del petróleo y con certificado europeo Ecocer (ecológico). Cosmética que no produce alergias ni intolerancia, además de ser respetuosa con el medio ambiente.

Elixires florales (no solo flores de Bach, sino con flora ibérica). Medicina vibracional emergente, la medicina emocional. Dichos elixires no tiene toxicidad ninguna y hasta una embarazada puede tomarlos, sin efectos secundarios ni tóxicos con una efectividad inmediata.

Gemología. Aplicación de minerales en un entorno pránico con finalidades terapéutica y transformación energética.

Limpiezas energéticas, creando atmosferas de paz y bienestar.

Librería temática relacionada. El funcionamiento en el tipo de tratamientos como el masaje ayurvédico o la reflexología podal y el consultorio es sencillo. El paciente suele tumbarse en la camilla donde se efectúa el tratamiento con un programa adaptado a sus dolencias.

Sobre Miguel Ángel Mansilla

Diplomado en naturopatía, acupuntura, nutrición molecular y dietética energética por CENAC; Kinesiología Holística por Escuela Vipassana, Quiromasaje, Reflexología podal y masaje ayurvédico. Así como Dharma Teacher por la escuela Kwan Um. Funda la empresa Pronaturas en 1995.

Para más información sobre dichas charlas y talleres, puede consultar la web de Pronaturas o llamar al teléfono 935403255.

Nota: Si desea más información sobre esta nota de prensa, puede ponerse en contacto con Mar Borque & Asociados. Tel.: 93 1370334 e-mail:marborqueasociados@marborqueasociados.es Web:www.marborqueasociados.es

