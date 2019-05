Vitrio agiliza el trabajo a los agentes inmobiliarios con una nueva herramienta de gestión de inmuebles Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 16:55 h (CET) Se trata de un sistema de Customer Relationship Management (CRM) que permite subir anuncios de forma masiva, adjuntar y archivar contratos y otros documentos, así como ver a tiempo real el estado de las propiedades, leads o estadísticas La integración de herramientas tecnológicas en el sector inmobiliario no parece que vaya a detenerse. Esta tendencia cada vez tiene mayor presencia entre los compradores e inquilinos en busca de vivienda. Actualmente, 9 de cada 10 usuarios apuestan por esta vía para iniciar la búsqueda de casa. El resultado es un mercado con fuerte presencia de empresas proptech y protagonizado por el surgimiento de nuevos sistemas digitales.

Ante este escenario, el portal inmobiliario, Vitrio, tras incorporar un avanzado sistema de fotografías y tours en 360°, ha lanzado una nueva herramienta de gestión de anuncios para profesionales: Agency CRM by Vitrio. Basada en el Customer Relationship Management (CRM), permite publicar anuncios online de forma masiva, adjuntar y archivar documentos como memorias de calidades, contratos, entre otros, así como ver a tiempo real el estado de las propiedades, leads o estadísticas.

El nuevo sistema también ofrece a los agentes inmobiliarios información actualizada sobre visitas, reservas o ventas de sus inmuebles, así como la evolución y estadísticas de cualquier cartera o propiedad, permitiéndoles además realizar sus tours virtuales y compartirlos en sus propias páginas webs o redes sociales.

Los anuncios con fotografías en 2D son la otra novedad de la compañía de cara a 2019. A partir de ahora, los usuarios de Vitrio podrán publicar sus viviendas acompañadas tanto de imágenes planas, como en 360° y sus tours virtuales. Con ello, el portal inmobiliario amplía su oferta de servicios digitales ofreciendo visitas inmersivas y búsquedas a través de galerías de imágenes tradicionales.

Sobre Vitrio

Vitrio ofrece una nueva forma de comprar, vender o alquilar inmuebles y compartir espacios e ideas de decoración en realidad virtual. Una aplicación móvil que traslada la realidad virtual al sector inmobiliario, permitiendo crear y compartir contenido y tours 360. Integra un gran buscador de inmuebles con visualizador 360 y modo cardboard, un potente gestor de propiedades “Vitrio forcé”, un chat para comunicación instantánea entre comprador y vendedor y una gran red social donde compartir espacios en 360. Para los profesionales del sector, les ofrece el Agency CRM by Vitrio, y su marketplace: un espacio donde los agentes inmobiliarios podrán localizarse de forma rápida para buscar sinergias entre ellos.

