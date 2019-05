MPG cumple 25 años formando a profesionales sanitarios Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 16:59 h (CET) Medical Practice Group, más conocida como MPG, está de enhorabuena, ya que cumple 25 años en el mundo de la formación sanitaria con miles alumnos formados satisfactoriamente La escuela líder en salud puede presumir de haber sido la primera en ofrecer el Máster de Market Access para la Industria Farmacéutica o de contar ya con dieciocho ediciones (camino a la 19) y más de 500 alumnos formados en el Máster en Enfermería de Quirófano, el cual busca la especialización del personal de enfermería en el entorno quirúrgico y confiere el mayor éxito de la escuela; además de nueve ediciones del Máster en Cuidados Paliativos y diez del Máster en Investigación Clínica, entre otros.

Sus resultados hablan por sí solos

MPG ha formado a más de 25.000 profesionales del sector sanitario compuesto por médicos, personal de enfermería y profesionales de la industria farmacéutica.

También ha organizado formaciones ad-hoc para empleados de entidades, tanto públicas como privadas, como Telefónica, AENA, Avicena, SESCAM, Hospital la Paz o Takeda. Además, ha colaborado en congresos con los laboratorios farmacéuticos Admirall, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Esteve o Lilly.

Hasta la fecha, se han firmado más de 100 acuerdos de colaboración con centros sanitarios y compañías farmacéuticas de casi toda España para la realización de prácticas formativas. Y se han realizado más de 400 acreditaciones en la Comisión de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Ha sido la Secretaría Técnica de la Asociación de Oncología Radioterápica (SEOR) y coordinó, junto con el SESCAM, la elaboración del Primer Plan Regional de Formación Continuada del Uso Racional del Medicamento.

Aunque su experiencia no sólo se centra en el territorio nacional, ya que han llegado a firmar acuerdos con el Jackson Memorial Hospital de Miami y el Karolisnka Institute Hospital de Estocolmo. En ambos centros sanitarios los alumnos pudieron adquirir nuevas aptitudes y competencias necesarias para su desarrollo profesional.

MPG nació en 1994 con una idea muy clara: promover la actualización, la especialización y la excelencia profesional de los trabajadores del sector sanitario mediante la creación y el desarrollo de programas formativos específicos a las necesidades del sector. Estos motivos hacen que la escuela brinde a sus alumnos de herramientas para que amen aún más su profesión y puedan promocionar en su carrera profesional.

Según palabras de Miguel Ángel Delgado, fundador de la escuela, “para nosotros este 2019 es un año muy especial, ya que cumplimos 25 años de vida con miles alumnos formados satisfactoriamente y con la mirada puesta al frente de nuevos proyectos y retos.”

A lo anteriormente citado, añade que el éxito de MPG reside en dos pilares fundamentales: “Por un lado creemos en lo que hacemos, en la necesidad de formación continuada de calidad en el sector sanitario. Y por otro, el personal docente con el que contamos está altamente cualificado y en activo, es decir, están actualmente desarrollando su carrera profesional en centros sanitarios o compañías farmacéuticas de más alto prestigio.”

“Los itinerarios formativos de nuestros másteres y expertos poseen una metodología didáctica propia, basada en la excelencia académica y centrada en la innovación tecnológica, tanto como soporte de aprendizaje, con el campus virtual, como en la utilización de simuladores que ayudan a la aplicación de los conocimientos, y acerquen al alumnado a la práctica real.” indica Henar Martín, Directora de Docencia de MPG. Además, señala que el compromiso de MPG con los alumnos no se fundamenta en que éstos aprendan conocimientos científicos y titulen; sino que se posicionen en el mercado laboral, como profesionales altamente cualificados para su praxis profesional.

Yago Fernández, Business Manager de MPG, hace una reflexión sobre sus compañeros de trabajo recalcando que “el equipo humano de profesionales que conforma la plantilla, trabaja duramente y con gran entusiasmo cada día para que la escuela pueda acumular ediciones exitosas.”

En MPG miran con grandes expectativas el futuro: los nuevos avances en medicina y enfermería, qué novedades se abrirán al mercado farmacéutico o qué nuevos estudios clínicos serán necesarios. “Actualmente estamos trabajando para sacar adelante un acuerdo con una universidad iberoamericana que nos permitirá llegar más fácilmente a dicho mercado, en el cual ya tenemos presencia, pero en menor medida.” comenta Saioa Gutiérrez, Responsable de Marketing de MPG.

Pero, por el momento, y antes de pararse a pensar sobre las nuevas formaciones que necesitarán crear para dar respuesta a todas las necesidades que están por surgir, centran sus esfuerzos en la apertura de este próximo curso septiembre/octubre 2019.

