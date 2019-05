Wayra y TheVentureCity firman un acuerdo para invertir conjuntamente en startups de Deep Tech Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 16:39 h (CET) Ambas entidades coinvertirán hasta 250k€ por startup y sus principales áreas de interés serán: Inteligencia Artificial, Machine Learning, Internet of Things, Vídeo, Ciberseguridad, Edge Computing, entre otras Wayra España, el hub de innovación abierta de Telefónica, y TheVentureCity, aceleradora global de ecosistemas tecnológicos con sede en Madrid y Miami, han firmado un acuerdo para invertir de forma conjunta en startups en las áreas de Inteligencia Artificial, Machine Learning, Internet of Things, Video, Ciberseguridad, Edge Computing, entre otras.

Cada startup invertida podrá recibir hasta 250.000 euros, de los cuales Wayra podrá aportar hasta 150.000 euros. A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a ir más allá de la inversión, organizando eventos y actividades para fomentar el deal-flow, impulsar el crecimiento y desarrollo de negocio de las compañías que ya se encuentren en sus carteras de inversión y, en definitiva, fortalecer el ecosistema de emprendimiento en España.

“Este acuerdo refleja la apuesta de Wayra por fomentar el deal-flow y la co-inversión en startups maduras con un plan de negocio claro y cuya actividad sea eminentemente tecnológica y que encajen con los proyectos estratégicos de la propia Telefónica”, señala Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

“Las compañías en las que invirtamos junto con Wayra formarán parte durante 6 meses de nuestro Global Growth Program en el que trabajamos en cómo potenciar el crecimiento de la compañía en base a las que para nosotros son las tres piezas claves de una compañía tecnológica: producto, ingeniería y datos”, Andrés Dancausa, VP Growth Accelerator EMEA de TheVentureCity.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.