La transformación digital de la enseñanza, tema central hoy en el Congreso de Cooperativas de Enseñanza

"La formación es una actividad eminentemente humana y se trata de enriquecerla con tecnología, nunca de sustituirla" La consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, Mª Jesús San José, ha clausurado este mediodía el 4º Congreso de las Cooperativas de Enseñanza de Euskadi en el que, a lo largo de los dos últimos días, más de 150 profesionales han podido reflexionar sobre el futuro de la enseñanza y conocer las últimas tendencias educativas de la mano de la Federación ERKIDE-Irakaskuntza, entidad organizadora del congreso.

En la jornada de hoy, Alex Rayón, vicerrector de relaciones internacionales de la Universidad de Deusto, ha hablado sobre la transformación digital de la educación, “que consiste en enriquecer y mejorar la formación con aspectos en formato digital que la presencia física no ofrece. La formación es una actividad eminentemente humana y se trata de enriquecerla con tecnología, nunca de sustituirla”, ha subrayado.

Rayón se ha mostrado crítico con cómo se está realizando la transformación digital de la educación mostrando gráficos de las diferencias en el aprendizaje con, o sin intermediación digital. “Hay decenas de investigaciones que concluyen que leer o escribir, son actividades que si se realizan con intermediación digital disminuye incluso el desarrollo neurológico”, ha explicado.

En este sentido, a su juicio, “estamos obligando a la primera generación digital a generar unos códigos de uso en los que no hay madurez. No se sabe si funcionan todavía y necesitamos una generación para saber cómo hay que aplicar correctamente las tecnologías a la enseñanza. El ‘homo digitalis’ todavía no existe y, por lo tanto, mi principal mensaje es que no estamos maduros para determinar cómo poder usar la tecnología digital para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje”, ha señalado.

Impacto de la inteligencia artificial en educación

Nuria Oliver, Directora de Investigación en Ciencias de Datos de Vodafone, ha hablado desde Estados Unidos por videoconferencia sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. “La Inteligencia Artificial tiene una serie de características (transversalidad, invisibilidad, capacidad de ser actualizada y de predecir) que la equiparan al papel que jugó la electricidad en la Segunda Revolución Industrial”, ha señalado, para agregar que su impacto en la educación es doble.

“El primer impacto esta en el qué enseñamos. Considero que hay dos grandes áreas de conocimiento y habilidades que deberíamos desarrollar en nuestros niños y adolescentes. En primer lugar, una asignatura troncal de pensamiento computacional que enseñe a los niños 5 competencias clave: algoritmos, programación, hardware, datos y redes; y, en segundo lugar, la incorporación de actividades que fomenten la creatividad y permitan desarrollar habilidades de las inteligencias social y emocional que cada vez van a ser mas importantes y que, desgraciadamente, no estamos desarrollando lo suficiente, como el saber aceptar una gratificación a largo plazo, el saber mantener la atención de manera sostenida en el tiempo en una única tarea, la capacidad de aburrirse, etc.”, ha explicado.

El segundo impacto, ha agregado, es que la Inteligencia Artificial esta transformando cómo enseñamos, “ya que nos permite conseguir una enseñanza personalizada; es decir, adaptada a las necesidades de cada alumno/a”. Nuria Oliver ha finalizado su ponencia invitando a los asistentes a participar en la transformación de la educación gracias a la Inteligencia Artificial, tanto respecto a qué se enseña como al cómo se enseña.

“Es una transformación necesaria para asegurarnos de que estamos preparando a los niños y niñas a ser grandes ciudadanos/as del mañana, capaces de contribuir a la sociedad del futuro y de abordar los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie (envejecimiento de la población, cambio climático, sostenibilidad del planeta…), así como para conseguir una educación personalizada y de acceso universal que consiga que cada niño/adolescente pueda realizar su potencial”, ha dicho.

Por su parte, Ángel Fidalgo, doctor en informática y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ha abordado las principales tendencias en innovación educativa subrayando que “las tendencias educativas no son las metas a conseguir, son las herramientas para conseguir nuestras metas”. Durante su intervención se ha referido a cuestiones como Block Chain, Realidad Aumentada Adaptativa y Realidad Mixta, analizando su viabilidad e idoneidad para impulsar la innovación educativa que actualmente se está realizando en cada centro.

En la Jornada de hoy ha tenido lugar asimismo un debate sobre “Los aprendizajes y los retos de los centros innovadores” en el que han intervenido Jordi Musons (Escola Sadako), Mariano Sanz (Colegio Ramón y Cajal) y Teresa Puchades (Directora de las Escuelas Trilema).

