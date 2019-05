Mascarilla exfoliante para los pies Una buena puesta a punto antes del verano Ana Ruiz de Infante

miércoles, 8 de mayo de 2019, 16:00 h (CET)

Talones agrietados, resecos…¿os suena? Ahora que se aproxima el verano vemos preocupados como todos estos meses de botines, taconazos… pasan factura, las durezas se convierten en un problema cuando queremos sacar a pasear nuestras sandalias y lucir nuestros pies.



Lo cierto es que en nuestra rutina diaria de belleza el cuidado de estos muchas veces pasan a segundo plano, digamos que los pies son los grandes olvidados.



Con la llegada del calor, toca exfoliar, hidratar. Una buena manera de empezar es la mascarilla exfoliante Xerial Peel de la firma SVR, una mascarilla en forma de calcetín que renueva la piel de nuestros pies en menos de dos semanas. Reduce los callos y durezas, dejándonos un efecto piel nueva en una sola aplicación.



19,90 €



Gracias a su alta concentración en ingredientes activos queratolíticos y emolientes, Xerial Peel exfolia e hidrata en profundidad. Su técnica de impregnación exclusiva se concentra en las zonas rugosas de la planta del pie que más necesitan ser tratadas y renovadas y preserva las zonas sensibles para no dañarlas, actuando de forma rápida y radical.



La forma de aplicación es sencilla: después de limpiar los pies con agua caliente, se coloca el calcetín 1 hora. Al cabo de 3-5 días los pies comienzan a escamarse, no hay que preocuparse, esto desaparece al cabo de unos días, en dos semanas lucirán perfectos.



Se recomienda aplicar antes de la estación de verano y repetir en otoño.





Además de esta mascarilla, la gama se completa con dos cremas (a elegir una en función del estado de los pies y el tratamiento que se necesite):



XERIAL 50 EXTREME CRÈME PIEDS, una crema con patente Tecnología Urea Pura 50%, y con una concentración elevada en ácido salicílico que hacen que los resultados sean visibles en tan solo una semana (reduce las callosidades y las durezas rebeldes en 7 días). Digamos que es como una piedra pómez, pero sin efecto rebote.

PVP: 16,90 €



XERIAL 30 CRÈME PIEDS: Nutri-reparadora hidratante para la prevención de las callosidades. Esta crema contiene un 30% de Urea Pura, repara y previene la aparición de callosidades a la vez que nutre y suaviza la piel de los pies muy secos y estropeados. Garantiza una hidratación y una sensación reparadora de la piel durante 24 horas.

PVP: 12,30 € De venta en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés, y enla página web de SVR.

