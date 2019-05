Startup Grind Barcelona Tech Conference, destacados del evento

Barcelona ha sido por tercer año consecutivo la sede de Startup Grind Tech, la conferencia anual de Startup Grind enfocada a las tendencias tecnológicas. El evento tuvo lugar los días 8 y 9 de abril en el Auditorio AXA de Barcelona, atrayendo a más de 500 participantes de diferentes nacionalidades Los 20 ponentes del evento son emprendedores de éxito, como los fundadores Carlota Pi de Holaluz, Cecilia Tham de MOB Barcelona y AllWomen, Daniel Lopez de Bitnami, Juan Margenat de Marfeel o Derek Andersen de Bevy, son directores de tecnología de empresas multinacionales como Guayente Sanmartín de HP y Jorge Herrero de eBay e inversores expertos como Christopher Pommerening de Active Venture Partners, y Jaime Novoa de K Fund. A continuación se hace un resumen de cada una de las sesiones del 9 de abril.

Guayente Sanmartín (HP Inc) empezó la sesión haciendo hincapié en las diferencias entre una startup y una gran corporación. Guayente explicó su recorrido personal en HP Inc con especial hincapié en el desarrollo de personas. Cambió el estigma actual de HP Inc de una corporación cerrada y mostró la empresa como un ente más abierto en el que se generan ideas e se inspira la innovación, mostrando el papel importante de la mujer en el mundo de los negocios.

Carlota Pi (HolaLuz) habló de como Holaluz es capaz de crear negocio sin cruzar sus líneas éticas. Para ello, la generación de energía se tiene que hacer desde un punto de vista sostenible. Explicó sus primeros fracasos en marketing televisivo y radio para explicar la necesidad de que el departamento de marketing y comercial se adapte y sea flexible al medio que se usa. Carlota mostró con su historia que la paciencia es una de las grandes virtudes para conseguir éxitos futuros.

Laura Urquizu (Red Points) mostró la importancia de empezar una empresa teniendo en cuenta el posicionamiento que va a tener en el mercado. Después de levantar una ronda de inversión de 34 millones de euros, Laura explica que en Red Points no se da tanta importancia a la inversión, sinó que se da un valor mayor a a la obtención de nuevos clientes. Una startup “no tienes tiempo para perder el tiempo”, y se tiene que centrar en la confianza que el equipo tiene en el CEO y en la cooperación interna.

Christopher Pommerening (Active Venture Partners) y Jaime Novoa (K Fund) discutieron sobre el tipo de inversiones que se hace en la actualidad en Barcelona. Christopher explicó los resultados de la encuesta de Active Venture Partners, en la que se muestra que el 75% de los emprendedores cree que los venture capitals tienen que evolucionar la manera de trabajar e invertir: “las VCs tienen que quitarse la corbata y ser más próximas a las startups”.

Jorge Herrero (eBay) comentó que uno de los retos principales de la gran corporación es descubrir la manera de mostrar nuevos productos. Para poder innovar, se tienen que evolucionar la percepción de sus productos más allá de “objetos de segunda mano”: estos se tienen que convertir en ofertas únicas que no se pueden adquirir en ningún otro sitio. Habló de la importancia de entender correctamente el nuevo modelo omnichannel y de la inteligencia artificial, y cómo estos dos puntos ya son una necesidad o un must para competir en el mercado.

Sergio Gago (Zinio) se mostró como una empresa móvil y habló de cómo hacer negocio en cualquier lugar, con sus respectivos pros y contras de trabajar desde otros países y del trabajo en remoto. Él explicó su propia experiencia a través de cómo montó su negocio a distancia con el objetivo principal de poder viajar. Cómo principales retos sugirió la comunicación, sobre todo con cambios horarios, y la gestión del tiempo.

Daniel Lopez (Bitnami), con una de las startups más importantes de California explicó desde su perspectiva personal la importancia del networking y de hacer contactos en Sillicon Valley. Él cuenta cómo de necesario es participar en eventos y congresos para hacer el mayor número de conexiones posibles. Daniel también introdujo la dificultad de contratación en posiciones determinadas en sectores específicos y la importancia del apoyo familiar en las decisiones de cambio de profesión y de cambio de localización.

Erik Brieva (Stands) explicó como una empresa que prácticamente había quebrado resurgió de sus cenizas con el poder del esfuerzo en ventas y en base a creer en su producto. Se mostró reacio a pedir inversión en el mundo de las startups e hizo reflexionar al público sobre la necesidad de pedir dinero a inversores: es importante tener un objetivo de cada ronda de inversión y analizar si estos son realmente necesarios.

Eduardo Manchón (Mailtrack) habló sobre su inicio en Panoramio y cómo fue su experiencia vendiendo la empresa a Google. Seguidamente explicó cómo evolucionó la extensión de Google Chrome Mailtrack que creó en un negocio lucrativo con su modelo freemium. Dio detalles del cambio de CEO en Mailtrack y aconsejó a los asistentes que están pensando en desarrollar extensiones en Chrome: deberían centrarse en usabilidad y en la creación de un diseño premium.

Laís de Oliveira (StartUp Genome) hizo un repaso en profundidad del ecosistema de startups de Barcelona. Hay 3 sectores que están en expansión en el ecosistema catalán: life sciences, gaming y smart cities. El ADN de Barcelona es único y particular para facilitar que todas las startups puedan crecer como un solo proyecto.

Shruti Chindalur (Criteo) y Juan Margenat (Marfeel) explicaron la importancia de las ventas y cómo estas pueden ser la alternativa a las rondas de inversiones. Hacer análisis específico en el proceso de venta es clave para determinar el retorno de la inversión y focalizar mejor la venta. Finalmente, Shruti mencionó la importancia del social selling y recomendó el uso de LinkedIn Premium como estrategia para acercarse a los clientes.

Esta tercera edición ha estado focalizada a mejorar la paridad y el rol de la mujer en el sector tecnológico a través de un mejor ratio de ponentes femeninas y de descuentos exclusivos a mujeres para el Día Internacional de la Mujer. Estas acciones han tenido el objetivo de proporcionar la igualdad de oportunidades en el sector.

Sobre StartUp Grind

Startup Grind, impulsado por Google for Startups, es la mayor comunidad de startups a nivel mundial. Opera en más de 500 ciudades de más de 135 países, y cuenta con más de dos millones de emprendedores, fomentando el emprendimiento a través de eventos mensuales en cada ciudad. La conferencia fue organizada por la consultora de desarrollo de Barcelona MarsBased.

Más información:

Startup Grind Barcelona - MarsBased

Paula Parés Olivares - paula@startupgrind.cat Àlex Rodríguez Bacardit - alex@marsbased.com