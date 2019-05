Jesús Orea presentó en el Coro de los Mendoza su libro sobre la Catedral de Sigüenza

En un sencillo acto, conducido por Jesús de las Heras, en el que además del autor y deán de la catedral, intervino también el alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre Jesús Orea ha presentado su último libro, 'Catedral de Sigüenza, 850 Años de Piedra Viva', precisamente en el Coro de los Mendoza de la Fortis Seguntina.



Con excelentes fotografías, iconografía, e incluso con dos sorprendentes e ilustrativos desplegables (pop-ups) al principio y final de sus páginas, el libro recorre la evolución constructiva de la Fortis Seguntina, considerada por muchos, entre los que se cuenta el propio Orea, como una de las diez más importantes del conjunto catedralicio español. “Decir esto, es decir mucho, puesto que el español es uno de los conjuntos patrimoniales y eclesiásticos más importantes del mundo. Por eso, los guadalajareños podemos estar bien orgullosos de que este templo ocupe la cabeza de la diócesis seguntina-guadalajareña”, señaló en Sigüenza.



Fue Jesús de las Heras, deán de la Catedral, quien invitó a Orea a presentar su libro en el templo, y quien se encargó de prologar la presentación del autor, llegado el momento. El deán destacó tres aportaciones de la obra. En primer lugar la maquetación, “que es una joya”; después “la precisión y el rigor con que está escrita”, sin perder por ello un ápice de lo que De Las Heras consideró la tercera y fundamental contribución de Orea a la literatura sobre la Fortis: “su carácter didáctico”.



En la presentación, Orea destacó el orgullo que para él significó presentar 'Catedral de Sigüenza, 850 Años de Piedra Viva' “en este espléndido Coro del Cardenal Pedro González de Mendoza, con unos estalos (sitiales) góticos espectaculares, que apuntan el Renacimiento, y muy cerquita de la sede y cátedra del obispo”.



Desde su atril, en el centro de la estancia, el periodista afirmó que el libro “está escrito más con el corazón que con la cabeza” en un formato divulgativo, nada pretencioso, “puesto que no soy un experto en Historia, ni en Arte”, reconoció con humildad, y contando con el asesoramiento de Miguel Angel Ortega, director del Museo Diocesano. De hecho, los capítulos siguen el mismo esquema narrativo de la exposición sobre la Fortis Seguntina que puede admirarse ahora en el Museo, cuyo comisario es el propio Ortega. De lectura asequible para cualquiera que tenga curiosidad por el edificio, Orea acerca al lector esta diócesis histórica, cuyo origen documental se remonta al siglo VI, para centrarse después en la evolución constructiva de la Catedral, desde el primer proyecto del obispo Bernardo de Agén hasta nuestros días.



Refiriéndose a los desplegables que había mostrado al público De Las Heras, Orea informó que la autoría corresponde a Nora Marco Alario, arquitecta, profesora de instituto y diseñadora guadalajareña que forma parte del equipo de trabajo de Pedro Solís, el gran cineasta de animación residente en la capital de la provincia desde hace ya muchos años. También se refirió el autor al trabajo “impecable” de Aache Ediciones, destacando en particular el realizado en este libro, pero también, de manera general, a su alma mater, Antonio Herrrera Casado, “ese sabio que lleva tantos años llevando a cabo una labor impagable, investigadora, editorial y divulgativa, para la Historia y el Arte de nuestra provincia”, opinó.



En resumen, Jesús Orea afirmó que su pretensión ha sido la de acercar la catedral a un gran público, “familiar, incluso”. Orea terminó citando una frase de Antoine de Saint-Exupéry, cuando dijo que el mundo es un lugar muy grande, lleno hasta los bordes de cosas pequeñas. “De la misma manera, aunque me siento muy pequeño en la inmensidad de esta Catedral, no es menos cierto que quienes no somos especialistas, también podemos aportar, pero siempre desde el rigor, con trabajo y con información”.



Cerró el acto, José Manuel Latre, alcalde de Sigüenza. El regidor agradeció el esfuerzo del Cabildo Catedralicio en la organización de diversos actos con motivo del 850 Aniversario de la consagración de la Catedral, y elogió al escritor. “Cada obra de Jesús es un éxito. Y, de la misma manera que con su libro 'Guadalajareando' ha hecho que muchos descubrieran nuestra provincia, ahora invita a hacer lo mismo, pero en este caso, 'catedraleando'”.



El acto estuvo musicalmente amenizado por el organista de la Catedral, Juan Antonio Marco, que interpretó, como bienvenida a los presentes, un fragmento de 'The Mission', de Ennio Morricone, continuó con el 'Te Deum' de Marc-Antoine Charpentier, y terminó con la 'Tocata y Fuga' de Bach. Además, Jesus de las Heras hizo entrega a Jesús Orea de un ejemplar de la medalla conmemorativa del 850 aniversario de la Catedral, cuyo diseño es obra del artista cincelador seguntino Mariano Canfrán.



