Control de presencia para fichar en el trabajo con grupos de empleados.

miércoles, 8 de mayo de 2019, 12:18 h (CET) Nuevo control de presencia para grupos de empleados desde la aplicación Reloj Laboral. El administrador puede crear un grupo y asignar a los empleados para que fichen desde un único dispositivo o desde cualquier móvil, ordenador y/o tablet. Este acceso de grupo permite mayor control de presencia y cumple con la normativa del 12 de mayo El 12 de Mayo se implanta en España una nueva normativa en todas las empresas con empleados a tiempo completo y/o tiempo parcial. Según esta normativa se “obliga a las empresas a registrar la jornada laboral de los trabajadores y guardar estos registros durante cuatro años”. Esta nueva regulación ha puesto en jaque a muchas empresas que solo registraban y regulaban las horas extras de los empleados pero no regulaban el horario laboral.

La aplicación “Reloj Laboral” surge en 2017 para contabilizar las horas trabajadas de los empleados convirtiéndose ahora en la herramienta ideal para cumplir con la normativa y registrar las horas de trabajo de todos los empleados. Esta aplicación controla las entradas y las salidas tanto para empresas con empleados en la oficina y desde cualquier lugar para los comerciales que se desplazan. Es una aplicación que se adapta a las necesidades de las distintas opciones laborables que existen hoy en día, como el control de presencia en grupo.

El control de horario especifico para grupos permite gestionar tanto desde un único dispositivo o desde cualquier móvil, tableta y ordenador a los empleados para comprobar desde cualquier lugar la asistencia y el absentismo laboral. Si los empleados comparten el mismo dispositivo puede estar ubicado en la entrada de la oficina, taller, sala de office, desde un único móvil, etc.

El control de acceso de grupo puede crearse por distintos grupos de trabajo: con turno de mañana o turno de tarde. De esta forma el responsable dispone de la información concreta de todos los trabajadores de cada turno y puede visualizar los estados de cada trabajador.

Algunos ejemplos de empresas que utilizan este control de presencia con los empleados en la plantilla son:

- Un empresa de eventos de boda, fiestas de empresa,,, dispone de varios empleados en plantilla pero no tienen un horario establecido fijo, es según los eventos. El administrador crea un grupo de trabajo para el próximo evento. En la entrada del recinto donde se celebra la boda se dispondrá de una tablet para fichar a cada empleado que vaya a trabajar en el evento y de esta forma registrar la entrada y la salida de la jornada laboral así como las horas extraordinarias. Cuando se finalice el trabajo puede eliminar el grupo o reanudarlo cuando surja nuevo evento.

- Un grupo de trabajadores que están divididos en los que trabajan desde la oficina en Valencia y los que trabajan desde la fábrica en Alicante. En el caso de los que trabajan de la oficina en la mayoría de los casos los empleados tienen descargada la aplicación versión ordenador y luego para los que trabajan desde la fábrica han instalado un ordenador en la recepción para que cada uno pueda registrar el acceso y la salida de forma individual. O en el caso de que a los empleados se les asigne un horario semiflexible, ellos accederán a registrar la entrada y la aplicación les cerrará de forma automática cuando cumpla las horas establecidas.

La aplicación Reloj Laboral le permite probar la aplicación durante 3 meses gratuitamente sin compromiso ni permanencia alguna.

