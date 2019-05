Según un estudio los vecinos de Sant Cugat quieren solucionar el conflicto de Torre Negra Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 12:02 h (CET) La 'Asociación de Vecinos de Sant Cugat Propietarios de Torre Negra' confirma que un 80% de los habitantes de Sant Cugat quieren solucionar el conflicto de Torre Negra Son los datos del estudio "Solucionar el conflicto en Torre Negra" realizado por la Asociación de Vecinos de Sant Cugat Propietarios de Torre Negra durante los meses de marzo y abril elaborado mediante una encuesta publicada en los principales medios de comunicación de la ciudad. La primera encuesta se publicó en el portal de TV Sant Cugat y una segunda encuesta, muy compartida a través de las redes sociales, también tuvo presencia en el portal Cugat.cat y en el semanario del TOT Sant Cugat.

La participación en la encuesta ha superado las 1.500 respuestas y entre las cuatro respuestas que se habían planteado, la más votada ha sido la opción de expropiar los terrenos a los propietarios de Torre Negra, con un 40% de los votos y la segunda , con un 38%, la que pedía un acuerdo favorable para las dos partes implicadas.

Con el estudio se evidencia la preocupación de la ciudadanía santcugatenca por el conflicto que hace más de 20 años que dura entre denuncias, juicios y sentencias, todas ellas favorables a los propietarios de los terrenos. Según portavoces de la Asociación, por un lado el estudio responde "a la inactividad del consistorio a intentar resolver el caso, que a pesar de las resoluciones del Tribunal Supremo y las del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el Ayuntamiento ha hecho caso omiso de sus responsabilidades".

Dada esta falta de voluntad, afirma el presidente de la Asociación Pere Feliu, la asociación ha movilizado diferentes agentes para "buscar soluciones y resolver el caso que hace más de 20 años que arrastramos". Según Feliu, se han presentado, en reiteradas ocasiones, propuestas al Ayuntamiento para intentar solucionar el problema. Entre muchas otras propuestas, los propietarios han ofrecido transformar toda la zona de Torre Negra, que va desde la rotonda del Rotary Club, pasando por el Pi d'en Xandri hasta el camino a Can Borrell, en parque municipal; repercutiendo así la edificabilidad en las zonas que ya están edificadas, y así regular junto con todas las partes implicadas una normativa de uso de estos caminos naturales de Torre Negra.

El estudio que se ha impulsado desde la Asociación responde a intentar captar cuál es la opinión real y actual del pueblo respecto al caso, y así "profundizar con qué medidas y estrategias a seguir adelante". Según Pere Feliu, la respuesta más votada de la encuesta, ¬-expropiar los terrenos-, no es la respuesta que esperaban, afirmando que si se diera el caso de que el Ayuntamiento hiciera afectiva la expropiación repercutiría directamente al contribuyente con el aumento del IBI a través de los impuestos municipales, y eso cree que no se ha tenido en cuenta por muchos de los votantes, puntualiza el presidente.

Pere Feliu enfatiza que el estudio deja entrever una solución muy clara para las dos partes implicadas. "No queda más remedio que sentarse, dialogar y negociar para que salga todo el mundo beneficiado y no perjudique la ciudadanía, sino lo contrario".

Además de la encuesta, la Asociación también ha realizado una búsqueda exhaustiva para estudiar casos similares en Cataluña los últimos 10 años y ha concluido que la mayor parte de los casos, donde muchos de ellos ha sido implicado el mismo partido político que gobierna actualmente en Sant Cugat -el actual PDeCat-, se han solucionado por voluntad política y diálogo entre las diferentes partes implicadas. Ejemplos como: El Ayuntamiento de Banyeres con el caso del yacimiento íbero, el caso Salvemos la Encina del barrio de Gracia, el de la expropiación de los jardines de Cap Roig por parte del consistorio de Palafrugell o los casos más similares, como el expropiación por parte del Ayuntamiento de Banyoles los terrenos de alrededor del lago, o el intercambio o permuta que el Ayuntamiento de las Franqueses de Valls acordó con los propietarios, son algunos ejemplos que se recogen en el estudio .

