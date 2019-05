Brunch-in the City, el festival más esperado al aire libre en Barcelona, el 12 de mayo en los jardines del TNC

El emblemático edificio Barcelonés del TNC (Teatre Nacional de Catalunya)y sus jardines abre sus puertas el 12 de mayo para recibir en sus jardines una fecha especial de la temporada del festival Brunch -In the City, que ya ha agotado entradas La mitad de la temporada ya ha sido alcanzada y Brunch se prepara para una de las citas primaverales más esperadas de 2019. De 13h a 22h los jardines se llenarán de música. Todo preparado para bailar bajo el sol de primavera y las imponentes columnas dóricas del Teatre Nacional de Catalunya. En el evento no faltarán una selección de los mejores foodtrucks de la ciudad, para que no falte la nota gastronómica que da nombre al festival, además de un mercado con artistas emergentes de Barcelona.



Jen Cruz será la encargada de dar el pistoletazo de salida y Lee Jo Life – Co-fundador, director, además de programador de Brunch-, estrenará nuevo aka para calentar motores con una de sus ya afamadas sesiones con las que dará paso a las dos grandes estrellas del día: Honey Dijon y KiNK.



Honey Dijon, emblema del House de Chicago

Por primera vez en Brunch, la artista con el house más efervescente de Chicago por bandera, conquistará el TNC con uno de sus surtidos sets, donde predominan el disco, kitsch y enérgicos sonidos New York. Sus actuaciones son mundialmente conocidas por sus acertadas selecciones, pasión e integridad.



KiNK, el maestro de las máquinas

El búlgaro KiNK volverá a pisar la cabina del festival, tras su éxito hace 3 años en Poble Espanyol, donde dejó a todo el público absorto con su directo. En los últimos años, se ha convertido en uno de los productores y remezcladores más demandados del house y su habilidad para dominar las nuevas máquinas y los sonidos ‘clásicos’ para convertirlos en bestias totalmente diferentes justifica este fenómeno.



PETIT BRUNCH

Un espacio idóneo para disfrutar con los más pequeños El festival ofrece una serie de actividades únicas para disfrutar al aire libre en familia, como camas elásticas, billar, futbolín, ping pong, hulla hop, maquillaje de fantasía, taller de imanes, taller de dibujo con Alpino, taller de graffiti y taller de cómo ser dj, entre otras muchas actividades más.



COMPROMÍS



Comunidad

Brunch-in the City es un festival itinerante y se involucra con el tejido social de cada barrio en el que aterriza, es por eso que para esta edición tan especial colaborará con Apropem-nos del Pla Comunitari del barrio de Poblenou y parte de la Asociación de Vecinos de Poblenou que trabaja para la convivencia y cohesión social de la comunidad del barrio. La entidad contará con un stand de 13pm-17pm dentro del festival para difundir su labor y el público podrá tener la opción de donar su vaso re-cup reutilizable con el fin de dar apoyo económico a dicha entidad. Además, compartirán stand con la ONG Solidària, que estarán vendiendo bolsos de tela hechos por mujeres en situación de vulnerabilidad.



A su vez, COMPROMÍS colabora con el programa ‘Incorpora’ de Obra Social La Caixa para dar trabajo a jóvenes en exclusión social del barrio.

Gracias a su Fundació Social Fooding que lucha contra el hambre en Barcelona, llevan repartidas 8 Toneladas de comida en varias ongs y fundaciones de toda la ciudad.

Por otro lado, de 13pm-15pm todas las familias empadronadas en el barrio podrán entrar de manera gratuita para disfrutar del Petit Brunch y se ofrecerá un 50% de descuento para la entrada general. Para obtener las entradas tendrán que presentar el DNI y un justificante de empadronamiento con código postal 08018 y 08013 en las taquillas del festival.

La organización contará con un equipo de seguridad privado que cuidarán del entorno antes y a la salida del festival y habrá un equipo privado de limpieza tanto dentro como fuera del evento para mantener el área limpia.

Igualdad

En cada uno de sus festivales cuentan con un stand Feminista y Lgtbi a cargo de Observatori contra l’homofòbia donde se promueve la igualdad y el respeto hacia cualquier género, a la vez que se trabaja con el protocolo ‘No Callem’ del Ayuntamiento de Barcelona en caso de cualquier incidencia contando con un equipo técnico de psicólogos y la formación y coordinación del personal de barras, producción, seguridad y dispositivo médico.

Sostenibilidad y Medioambiente

Brunch es un festival ‘Residuo Cero’ y su objetivo es no dar al público ningún material que pueda convertirse en un residuo es por eso que se eliminan las pajitas de plástico, se utiliza el propio sistema de vasos Re-Cup reutilizables, hay fianza para las botellas PET de agua, y para la zona de Food Trucks y Petit Brunch se utilizan platos y cubiertos. El segundo objetivo principal es cerrar los ciclos de los materiales utilizados dentro del festival. Una de las acciones más importantes de este año ha sido recoger las 2 Toneladas de arena triturada de botellas de vidrio generadas en la pasada temporada 2018. Se han donado en su totalidad a la Fundació CRAM de conservación de especies marinas del Mediterráneo para sus filtros de piscina de tortugas rescatadas. También se ha cerrado el ciclo de los 5Kg de colillas recicladas en 2018 para convertirlas en plástico reciclado que se convertirá en merchandising, como también el plástico generado en el festival. Y muy pronto se anunciará cómo cerrarán el ciclo del aluminio, otra de las acciones pioneras de este año. A su vez, el festival ha sido el primero en obtener el certificado de gestor de residuos que otorga la capacidad de poder transportar sus propios residuos generados dentro del festival para su correcto reciclaje, logrando hacer seguimiento en todo momento para cerrar su ciclo natural.

Más información:

barcelona.brunch-in.com