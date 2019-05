3 errores más comunes que ponen en riesgo los derechos de los pasajeros según Skycop Comunicae

Madrid, 7 de mayo de 2019 –

Un pasajero que se encuentra en el aeropuerto, molesto porque se acaba de enterar de que su vuelo ha sido cancelado, ha sufrido un retraso o tiene overbooking, probablemente, bajo la regulación EU (EC) No. 261/2004, tiene derecho a una compensación si la interrupción estaba dentro del control de la compañía y se retrasó más de 3 horas. Desafortunadamente, sin siquiera saberlo, los pasajeros ponen en riesgo su derecho a una compensación moral. Por eso, Skycop, compañía que lucha por los pasajeros y sus derechos, ofrece las 3 razones más usuales por las que los pasajeros ponen en riesgo sus compensaciones.

Realizar el Check-in tarde

La manera más segura de realizar los trámites del vuelo es registrarse online. Desafortunadamente, algunos aeropuertos siguen solicitando a sus pasajeros que se registren también de forma física en el aeropuerto. Generalmente, hay una fecha y hora límite muy clara y hay miles de razones por las que alguien puede llegar tarde al check-in. Sin embargo, realizar el registro tarde deja al pasajero sin el derecho a reclamar una posterior compensación.

Un check-in tardío cambia el estado del pasajero a “no presente”, de manera que si pierde el vuelo o se retrasa el embarque, debido a no aparecer en el mostrador, no tiene derecho a una compensación económica. Es por eso que debe realizar el registro dentro de la hora y fecha establecida, y siempre más de 45 minutos antes de embarcar. Así que, de nuevo, Skycop recomienda que se revisen bien todas las reglas de la aerolínea antes del día de embarque.

Llegar tarde en un vuelo con escala

Los derechos dependen del modo en que se haya reservado el vuelo. Si el vuelo forma parte de un único billete de reserva y el retraso del primer vuelo ocasiona que se llegue más de 3 horas tarde al destino, se tiene derecho a una compensación. Si los vuelos se reservaron de forma separada y el segundo se ha perdido por un retraso en el primer vuelo, se puede solicitar un reembolso a la primera aerolínea. Éste puede incluir una compensación moral, el precio del billete del vuelo perdido y el precio de la compra del nuevo billete debido al retraso del anterior. Sin embargo, si se pierde el segundo vuelo porque no había suficiente tiempo entre uno y otro para poder hacer el check-in y embarcar, el problema recaerá sobre el pasajero y no obtendrá una compensación.

El tiempo mínimo para hacer una escala (MCT) depende del aeropuerto, de su tamaño y del tipo de viaje que se vaya a realizar (nacional, internacional, etc.). Los aeropuertos pequeños suelen tener un MTC menor, por ejemplo, el aeropuerto de Viena tiene un tiempo mínimo para realizar la escala de 25 minutos. Los mayores centros requieren un tiempo mínimo de una hora y media e incluso pueden necesitar más. Si se reservan los vuelos por separado para llegar al destino, el pasajero debe asegurarse de que tiene suficiente tiempo para poder reaccionar si hay algún cambio de planes, ya que el vuelo no esperará. Para hacerse una mejor idea de cuánto tiempo se necesita, se puede tomar de ejemplo a las aerolíneas y hacer búsqueda para observar cuanto tiempo dejan ellos entre sus escalas.

Aceptar vales de las aerolíneas

En caso de que haya una interrupción del vuelo, las aerolíneas pueden ofrecer vales complementarios “para suplir los problemas” y pedir la firma del pasajero a la hora de aceptarlo. Antes de hacerlo, deben asegurarse de que no estén renunciando a sus derechos cuando lo acepten. La Regulación EU (EC) No. 261/2004 indica que la compensación debe realizarse “en metálico, a través de una transferencia bancaria, una orden bancaria, cheques o, con el consentimiento firmado por el pasajero, en vales de viaje y/o otros servicios.”

Mientras que los vales de viaje son una forma regulada para realizar el pago, cuentan con algunos inconvenientes. Casi siempre los vales solo pueden ser utilizados en la compañía que lo facilita y suele haber también una fecha límite para utilizarlo. Sin embargo, las compensaciones monetarias pueden ser usadas en cualquier momento y lugar. Si el pasajero acepta un vale como compensación, debe asegurarse de que el importe ofrecido no sea inferior a la compensación establecida por la Regulación de la UE. Si acepta un vale con un valor inferior a la compensación, todavía puede solicitar un reembolso, pero la compañía puede deducir el valor del vale de la compensación total.

Además, no se debe olvidar que la comida, la bebida y los vales de alojamiento en caso de retraso no cuentan como compensación. En caso de un retraso de larga duración o cancelación, la aerolínea debe ofrecer comidas y bebidas gratuitas, acceso a llamadas gratuitas y dejar utilizar el correo electrónico o fax. Cuando se debe esperar una o más noches por el vuelo, la aerolínea debe garantizar alojamiento en un hotel y transporte desde y hacia el aeropuerto.

Lukas Rasciauskas, CEO de Skycop, comenta: “Desde Skycop luchamos día a día para defender a los pasajeros y sus derechos” y prosigue “Pero también es necesario que los pasajeros conozcan todos y cada uno de sus derechos y reclamen lo que les pertenece”.

Sobre SKYCOP:

SKYCOP es una compañía que defiende a los pasajeros y sus derechos en una lucha contra el comportamiento inadecuado de las aerolíneas a través del reembolso de los vuelos. La plataforma online global www.skycop.com ofrece sencillas reclamaciones por retrasos, overbooking o cancelaciones para pasajeros de todo el mundo. SKYCOP, con un equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia en el negocio de la aviación, derecho y administración de créditos, trabaja para restablecer una relación justa entre la aerolínea y el pasajero y conseguir lo que legítimamente pertenece a aquellos que han sido privados de sus derechos personales.

