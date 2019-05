Importante firma de brokeraje de CFDS lanza el programa become a trader Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 17:37 h (CET) El bróker Exilon Markets, ha creado a petición de los clientes el programa Become a trader, un nuevo concepto que conjuga inversión y formación. El objetivo es poner en contacto a traders de la firma con fuentes de financiación para que tengan capital extra para invertir en los mercados financieros Cada vez más personas se interesan por el trading en los mercados financieros, una alternativa de inversión frente a lo tradicional, donde son las propias personas quienes se convierten en traders profesionales, gestionando su propia cartera de inversión, con un criterio libre de todo sesgo, saliendo a cazar cada día las oportunidades que hasta hace unos días solo estaban al alcance de unos pocos.

Esto, sumado a los bajos costes transaccionales y el acceso de la más avanzada tecnología que pone el bróker a disposición de sus clientes ha dado lugar a que personas que no vienen del mundo financiero, destaquen como si de verdaderas estrellas se tratasen en el mundo del trading.

Desde el bróker, tal y como afirma uno de sus directivos, proponemos que dichas personas, con una trayectoria digna de los mejores profesionales de Wall Street, puedan tener acceso a un capital mayor del que podrían disponer de forma personal, compartiendo beneficios entre trader e inversor

Representantes de la firma, defienden que los mercados es un entorno totalmente meritocrático y que su deseo es dar la oportunidad a las personas en convertirse traders profesionales.

Para el proceso de selección, se han puesto una serie de condiciones, en primer lugar es necesario tener un histórico de 6 meses, con ello se consigue ver la experiencia que tiene cada trader, su metodología de trabajo y el managment del portfolio. Además desde la firma organizarán torneos entre traders, donde tendrán la oportunidad de medir su destreza frente a otros traders. El objetivo de este concurso no es sólo la competición, sino que significará también un punto de encuentro entre los participantes donde compartirán su experiencia y tendrán la oportunidad de aprender unos de otros. Cabe añadir que todo este proceso será supervisado por un trader con más de 9 años de experiencia en el mercado que guiará a los futuros aspirantes a traders

Para hacer esta propuesta aún más interesante, los traders seleccionados participarán en un concurso entre ellos, donde los mejores podrán obtener fondos adicionales para elevar al máximo exponente su operativa.

Todo ello combinado con una ejecución limpia STP así como unos spreads muy competitivos, con el objetivo que todos los traders, tanto profesionales como retail se sientan cómodos con la operativa.

Otra de las grandes apuestas de este bróker son sus programas formativos, todos los clientes que lo deseen tienen acceso a webinars semanales de diferentes temáticas y niveles. Como dice su director Antonio R “nuestro bróker apuesta por la formación, clientes bien formados y con las adecuadas herramientas, son clientes que permanecen a lo largo del tiempo con nosotros “

Con esta premisa el bróker prevé invertir fondos propios en traders para incorporarlos en la gestión de fondos propios, creando de esta forma un entorno de oportunidades para los mejores.

Página del broker www.exilonmarkets.com

