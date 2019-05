Sto presenta en BBConstrumat sus últimas novedades en SATE, fachada ventilada, revocos y pinturas

Será coexpositor de la Plataforma de Edificación Passivhaus. Para mostrar las características y ventajas de este tipo de edificaciones, la compañía expondrá algunas de sus soluciones en SATE y fachada ventilada. Entre ellas, StoTherm Classic y StoVentec Sto, compañía especializada en la elaboración de elementos y soluciones constructivas, participará un año más en Barcelona Building Construmat sus productos más innovadores en materia de edificación sostenible: Acabados Creativos StoSignature, soluciones SATE (Stotherm) y fachada ventilada (StoVentec).

Bajo el paraguas de la Plataforma de Edificación Passivhaus, la entidad de origen alemán afincada en España mostrará a través de sus sistemas constructivos las características y ventajas de este protocolo de construcción tutelado por el Passivhaus Institut de Alemania, basado en seis principios fundamentales: excelente aislamiento térmico, ventanas y puertas de altas prestaciones, ausencia de puentes térmicos, hermeticidad del aire, ventilación mecánica con recuperación de calor y orientación correcta para aprovechar el calor del sol. De este modo, gracias a soluciones como las de Sto, se garantiza un alto confort en el interior y un mínimo de consumo de energía, tanto en invierno como en verano, consiguiendo un ahorro económico de hasta el 80%.

“Para nosotros es muy importante estar presentes y participar en el único evento del sector que incluye a todos los actores de la construcción. No cabe duda de que se ha convertido en un encuentro de referencia internacional y, lo más importante, en un foro de conocimiento en el que inspirarse con las últimas novedades de la industria y mostrar los avances propios. Con nuestra presencia, queremos promover la importancia de un nuevo enfoque constructivo basado en la sostenibilidad, en la importancia de construir con conciencia”, indica José Almagro, director general de Sto Ibérica.

StoSignature, Stotherm Classic y StoVentec

Como líder mundial en investigación y desarrollo de sistemas de aislamiento térmico exterior para fachadas, Sto presentará algunas de sus soluciones SATE. Entre ellas, StoTherm Classic, sistema certificado por el Instituto Passivhaus de Darmstadt que ya lleva tras sus espaldas más de 100 millones de metros cuadrados en superficie cubierta. Este producto, con amplia libertad de diseño, ofrece una resistencia 10 veces mayor a los choques e impactos que los sistemas minerales, garantiza la máxima seguridad contra la formación de grietas y se compone en su totalidad de componentes totalmente libres de cemento. Para el aislamiento, utiliza paneles termoaislantes de espuma rígida de poliestireno, que disponen de un coeficiente inmejorable de conductividad térmica.

Asimismo, expondrá su sistema de fachada ventilada StoVentec sin juntas, que protege de los agentes atmosféricos, garantiza un excelente aislamiento térmico y acústico, y se adapta a todo tipo de superficies. Gracias a su ventilación posterior, su amplia gama de productos ofrece una clara ventaja en cuanto a la regulación de la humedad y a la libertad de diseño, tanto en construcciones nuevas como en edificios antiguos, ya que su subestructura flexible también resulta adecuada para soportes muy irregulares o con grandes desperfectos. Al igual que StoTherm Classic, también cuenta con la aprobación del Instituto Passivhaus de Darmstadt.

Los Acabados Creativos StoSignature también tendrán especial protagonismo. La firma exhibirá su amplia gama de revocos y pinturas con multitud de combinaciones de texturas y efectos. A partir del lema "Think it. Do it", se mostrará a los asistentes cómo es posible crear superficies originales a través de diferentes materiales y técnicas para fachada e interior.

La edición de 2019 de Barcelona Building Construmat (BBConstrumat), que tendrá lugar del 14-17 de mayo en Fira Barcelona, se perfila como una de las mejores de los últimos años. Espera superar el número de expositores del año pasado con la participación de firmas de sectores como maquinaria y herramienta, espacio público, prefabricación y construcción industrializada, aislamiento, energías renovables, pavimento, revestimiento, cocina y baño, iluminación y electricidad, climatización y calefacción, BIM, tecnología digital o empresas de servicios, entre otros.