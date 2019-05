WorkdayTrack: el nuevo sistema de control horario de los trabajadores Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 16:29 h (CET) Synerquia lanza una solución para gestionar las horas trabajadas, vacaciones y ausencias de los empleados y evitar así fraudes laborales A raíz de la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores que persigue, entre otros fines, aumentar la productividad de las empresas españolas, mejorar la conciliación laboral y reducir las jornadas abusivas; el próximo 12 de mayo todas las empresas tendrán la obligación de implantar un sistema de registro horario para cada trabajador.

Las empresas españolas, sea cual sea su tamaño, se enfrentan ahora a la necesidad de encontrar rápidamente una solución para gestionar ese control horario que sea flexible, no impacte negativamente en sus procesos de trabajo y no requiera de inversiones como la compra de dispositivos de lectura de huella dactilar.

Como respuesta a esa necesidad, surge WorkdayTrack, una aplicación web y móvil que permite a los trabajadores fichar desde sus propios dispositivos móviles al tiempo que provee de suficientes mecanismos de verificación y anti fraude (geolocalización, acceso biométrico, huella de tiempo) para dar veracidad a los datos tanto para la empresa como para las administraciones en caso de un requerimiento.

Los usuarios no solo pueden registrar el fichaje de entradas, salidas y descansos con esta tecnología con múltiples opciones para garantizar la flexibilidad que se tenía antes de esta nueva ley sino que también pueden, gracias a WorkdayTrack, gestionar las vacaciones y ausencias desde un ordenador o móvil. Además, cuenta con informes completos de resumen, donde se lleva el control de cada marcaje y/o departamento.

Synerquia, la empresa creadora de WorkdayTrack, está formada por miembros del equipo inicial de Infojobs: Pere Barceló e Iván Martínez. Ambos están preparando una innovadora tecnología basada en un sistema de inteligencia artificial, que permite el fichaje de cada trabajador mediante reconocimiento facial; evitando así las colas que se producen habitualmente por los fallos que se originan en los lectores de tarjetas.

WorkdayTrack se adapta a la base de horarios fijos, flexibles o libres de cada trabajador y con multitud de posibilidades de parametrización. Así mismo, el software aúna múltiples sistemas antifraudes (geoposicionamiento del marcaje o restricción de IP), garantizando así el uso seguro de la app y la validez del fichaje.

Algunas funcionalidades destacadas de WorkdayTrack son: control del tiempo que registran los trabajadores; gestión de horas trabajadas, pausas, ausencias y vacaciones; validación de ausencias por parte de supervisores y generación de informes completos y periódicos de cada trabajador, departamento o empresa. Servicio intuitivo y rápido.

Sobre Synerquia

Synerquia, partner estratégico de empresas reconocidas del sector de recursos humanos, fue creada en 2006 por dos miembros del equipo fundador de Infojobs, Pere Barceló e Iván Martínez. Fruto de sus más de 20 años de experiencia en el ámbito de aplicaciones web y móviles, surge WorkdayTrack.

Para más información: WorkdayTrack.com

