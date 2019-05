Bionike aporta 10 consejos para cuidar la piel a los 40 Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 16:00 h (CET) A partir de los 40 el cuidado de la piel es un gran motivo de preocupación para las mujeres. La piel del rostro comienza a perder elasticidad, luminosidad, las arrugas comienzan a marcarse y hasta pueden aparecer las primeras manchas. El cuidado diario es esencial para mantener una piel bonita y firme durante más tiempo. Bionike, marca número 1 de cosmética en Italia, propone tratamientos dermatológicos con los que hacer frente a los signos de envejecimiento y lucir un aspecto de lo más natural La flacidez genera pérdida de firmeza en el rostro, es decir, las fibras que sostienen la piel disminuyen y, por tanto, se reduce la concentración de elastina y colágeno, generando menor elasticidad y resistencia de la misma. Es muy común que, a partir de esta edad, aparezca en zonas como la mandíbula, la papada, los surcos al final de la nariz y los párpados.

La deshidratación por déficit de agua en la epidermis es otro de los signos más comunes a causa de factores como el clima, el tabaco, la falta de líquidos e incluso una mala alimentación.

La desnutrición o sequedad de la piel se manifiesta al disminuir las glándulas sebáceas, encargadas de sintetizar el sebo y lubricar y proteger la superficie de la piel. Independientemente del tipo de piel, el rostro puede resecarse en cualquier momento.

A partir de los 40, los pigmentos se alteran y empiezan a salir las primeras manchas debido, normalmente, a una previa y excesiva exposición solar en las zonas más visibles: el rostro, el cuello, el escote o los hombros.

Uno de los signos que más delatan la edad son las arrugas. Estás líneas de expresión formadas en el entrecejo, la frente o el contorno de los ojos se acentúan con los años a causa del resquebrajamiento de las fibras de las dermis. Son la consecuencia de la disminución del colágeno y la falta de elasticidad entre otros.

La utilización de cremas con SPF de 25, 30 o 50 (dependiendo del tipo de piel) puede suponer un 80 % de tu rutina diaria para luchar contra el envejecimiento prematuro de las zonas más sensibles y expuestas a todo tipo de radiaciones y radicales libres.

La limpieza es vital para el mantenimiento de la naturalidad de la piel. Usar un gel limpiador o jabón facial pueden ser las mejores opciones para abrir los poros, recuperar la frescura a la piel y eliminar la suciedad depositada en cara durante la jornada.

Asimismo, se debe hacer especial hincapié tanto en la hidratación externa como en la interna. Beber al menos 2 litros de agua al día te ayudarán a mejorar y ganar la firmeza, la elasticidad y la luminosidad perdida.

Los tratamientos “antiagin” serán buenos aliados para reducir las marcas. Usar cremas y suplementos ricos en vitaminas C, como los serums, o en ácido hialurónico, como los contornos de ojos, para mantener hidratada la zona y aumentar su volumen.

Dormir bien es fundamental para que la piel regenere. Se recomienda hacerlo durante 7 - 9 horas diarias ya que, los signos del cansancio se reflejan en el rostro mediante la aparición de arrugas, bolsas y ojeras y un tono de piel más apagado.

A continuación, Bionike, recomienda algunos de sus productos con los que lucir una piel radiante y olvidarse de los signos de la edad.

Defence Xage Ultimate Crema Lifting Remodeladora Vaso 50mL. Exclusiva para pieles normales y mixtas, combate la flacidez cutánea, así como los signos del envejecimientos más marcados, incluido los relacionados con carencias hormonales. Se recomienda usar tanto de día como de noche. Su uso diario deja una piel más compacta y firme. Puede usarse como base de maquillaje. PVP: 39,95 €

Defence Xage Skinergy. Pefeccionador Concentrado 30m Sun Stick 50+ Barra 9ml. Intensificador en gotas de los tratamientos en crema ideal para pieles sensibles e intolerantes. Está formulado a base de una textura fresca, aterciopelada y de rápida absorción que estimula los factores de crecimiento de la piel, aporta energía y actúa sobre los rasgos más acentuados. Es recomendable aplicarlo mañana y noche en rostro y cuello. PVP: 44,95 €

Defence Hydra5 Radiance BB Crema Hidratante Iluminadora SPF15. Máscara formulada con ácido hialurónico y extracto de malaquita ideal para una intensa acción desintoxicante e hidratante de la piel seca o deshidratada. Gracias a su textura en gel, proporciona frescura y comodidad al instante. Se aplica como “máscara para dormir” o “tratamiento SOS”. PVP: 19,95 €

Defence eye. Crema Antirarrugas contorno de ojos. Tubo 15ml. Perfecta para pieles secas y sensibles. De textura rica, ayuda a prevenir y atenuar las arrugas, reduciendo las ya existentes. Además, actúa protegiendo, combatiendo los radicales libres y el fotoenvejecimiento. PVP: 25,00 €

Defence Hydra5 Booster. Sérum hidratante intensivo. Frasco 30ml. De textura fresca y rápida absorción, es un concentrado de hidratación inmediata que dura hasta 24 horas. Rehidrata la epidermis y fortalece las reservas de agua de la piel. Además, gracias a su efecto hidratante, ayuda a prevenir el envejecimiento cutáneo. PVP: 34,95 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48, en el corner de la tienda de la Casa del Fisio (C/ José Picón 11) y en las mejores farmacias. www.bionike.es

