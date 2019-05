Red Hat presenta la evolución de su emblemática marca Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 15:41 h (CET) Por primera vez en 20 años Red Hat evoluciona su marca. Además de mejorar el logo, también lo hace con toda la arquitectura de marca que lo respalda Red Hat, proveedor líder mundial de soluciones open source empresarial, presenta la evolución de su emblemática marca. Supone el resultado de un proyecto puesto en marcha en 2017 bajo el nombre Open Brand Project llevado a bajo dos principios fundamentales. Ser fieles al estilo Red Hat, es decir realizar el proceso de forma abierta. En segundo lugar, aprovechar la oportunidad no solo para mejorar el logo, sino para hacer una firme declaración de intenciones sobre cómo ha evolucionado Red Hat en sus 26 años de historia.​ Durante todo el proceso la marca Red Hat ha estado recibiendo feedback de clientes y partners, miembros de las comunidades de código abierto, entre otros

Tim Yeaton, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Marketing de Red Hat apunta "refleja la evolución de Red Hat, desde aquel “forastero” que se colaba furtivamente en los centros de datos en las cajas que contenían el sistema operativo basado en Linux, al actual proveedor líder mundial en soluciones de código abierto empresarial para entornos de nube híbrida. Una compañía que trabaja a diario con las empresas y organizaciones más grandes del mundo para desarrollar y llevar a cabo soluciones de misión crítica para sus negocios.

Cuando aquellos que no conocen Red Hat vean nuestro nuevo logo,​ me gustaría lo asocien a una compañía innovadora en la nube híbrida y basada en el poder y la confianza que otorga Linux. Una empresa capaz de trabajar mano a mano para afrontar los mayores retos que plantea la tecnología gracias a un amplio portfolio de soluciones. Un colaborador valioso y de total confianza.

También me gustaría que los clientes, partners y comunidades de código abierto que lo conocen, sigan sintiendo una acogedora familiaridad. Quiero que sonrían y digan, esto “respira” Red Hat. Que en nuestro nuevo logo, más moderno y llamativo, puedan reconocer de inmediato todo lo que esperan de nosotros. El reflejo de una cultura abierta, un espíritu de creación colaborativa, la voluntad de compartir conocimiento, una total dedicación para poder habilitar al otro (no solo de vender) y un total compromiso con ser un catalizador de las comunidades que son capaces de resolver los mayores retos tecnológicos del mundo.Esto es lo que el fedora rojo representará siempre; hoy, mañana y cuando Red Hat entre en el siguiente cuarto de siglo de su revolucionaria historia.”

