Tiempo de diálogo ​En definitiva, los tiempos de cambio ya han llegado a una política española en la que el multipartidismo debe demostrar su capacidad de diálogo y consenso Josu Gómez Barrutia

martes, 7 de mayo de 2019, 14:07 h (CET) Ciertamente, las pasadas elecciones del 28 de abril han venido a dibujar un nuevo escenario político, multilateral y de geometría imperfecta que a golpe de distribución de escaños y votos viene a reflejar un tiempo de dialogo y encuentro. Así, la ciudadanía de nuestro país parece que quiso con una participación masiva en las urnas fijar en el itinerario de la agenda política de los partidos como brújula la búsqueda de los puntos de conexión y pactos en pos de un interés general que hoy se muestra como fundamental para afrontar los retos que como país tenemos por delante. Y es que, el insulto totalitario y ramplón, las excentricidades polarizadas en la izquierda y la derecha parecen no gustar en un país, el nuestro, en el que el centro izquierda y el centro derecha fueron y serán los espacios electorales de necesario encuentro para quienes desde una posición progresista o conservadora deseen gobernar a un país que aún guarda en su historia reciente las heridas sin coser del resquebrajamiento de las dos Españas.



Por ello, hoy Pedro Sánchez se enfrenta al reto de lograr los apoyos necesarios desde la complicada opción de un gobierno en solitario que fije de manera valiente y decidida una resolución al conflicto de Cataluña, opción que parece clara tendrá que venir desde el diálogo con los moderados de la izquierda republicana en un pacto de izquierdas que deberá buscar en el marco de un nuevo Estatut esa identificación de la Cataluña del siglo XXI en el proyecto territorial de España en esa suma de pluralidad de naciones con una nación compartida. Difícil rejón el que se le presenta a un Sánchez que aún virtuoso de torear en plazas de público contrario tendrá que dejar sus mejores pases para lidiar a un miura de cornada mortal.



Pero no será sólo este el reto del presidente Sánchez, la necesaria puesta en marcha de una agenda reformista progresista que fije los pilares de la industria, le economía productiva y la innovación en una España que necesita avanzar de manera más rápida en su convergencia con el cambio global de la cuarta revolución industrial aparece como otro reto complejo ,al que el socialismo español esta llamado en esta legislatura , en una oportunidad de dejar atrás la leyenda negra que desde la oposición del partido popular y ciudadanos vincula al PSOE con las crisis económicas. Si bien para ello, el nuevo gobierno deberá buscar la confluencia con dos aliados necesarios , el social y el empresarial en ese pacto de estado que permita fijar equilibrio entre lo privado y lo público, entre el apoyo al empresariado y el reparto de derechos. No por menos la transformación de toda nación necesita más allá del liderazgo de un líder el acompañamiento y complicidad de los agentes que forman parte del propio país, de lo contrario toda acción individual enmarcada en la ceguera del éxito podría condenar al fracaso cualquier intento de transformación de una España, que hoy más que nunca necesita dar respuesta a los grandes desafíos que tiene por delante en materia económica, laboral empresarial o de sostenibilidad entre otros.



En definitiva, los tiempos de cambio ya han llegado a una política española en la que el multipartidismo debe demostrar su capacidad de diálogo y consenso, de llegar a acuerdos en pactos de estado necesarios para que las generaciones presentes y futuras puedan ver en España un país en vanguardia. El tiempo dirá si hemos sido capaces de lograrlo.

