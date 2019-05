Cambium Networks presenta en Alicante el esperado ePMP3000, la solución definitiva para la evolución de los WISP

La nueva solución, basada en tecnología de tercera generación y MU-MIMO multiplican por cinco las prestaciones de los sistemas anteriores y se posicionan como la solución definitiva para los WISP mejorando el rendimiento de su negocio y la satisfacción de sus clientes En el marco de la “WirelessFABRIC Alicante – Es tiempo de Cambium”, celebró el pasado 24 de abril en Volvo Ocean Race, Cambium Networks ha presentado el esperado ePMP3000, la solución definitiva que garantiza la transformación de los WISP (Wireless Internet Service Provider) y su evolución en el mercado Wireless, garantizando una robusta capacidad a muy largo plazo en el modelo de negocio del WISP y de los Operadores.



En el evento, orientado a Carriers, Operadores, Telcos, ISP/WISP, Integradores Especializados y Hospitality, reunió a los partners y operadores más importantes del mercado. En su desarrollo se abordaron cuestiones como la criticidad de la oferta, la seguridad de los servicios y necesidades de crecimiento y escalabilidad de los sistemas “a las que da solución esta nueva tecnología -afirmó Martín de la Serna, Vicepresidente de EMEA de Cambium Networks- al asegurar una larga trayectoria en un entorno tan competitivo, altamente tecnológico y de misión crítica”.



La jornada abordó los nuevos desafíos para los WIPS 5.0 derivadas del acceso masivo de usuarios “una carrera sólo para los más preparados”, según Javier Gómez, Director de Cambium Networks para la Región del Mediterráneo. También se analizaron, de la mano de Zigor Gaubeca, Director de Red de Aire Networks las oportunidades que ofrece la transformación de los WIPS en el horizonte Wireless 2025. Dentro de la agenda, Maurice Dini, RTM Iberia & Mediterráneo, de Cambium Networks, presentó a los asistentes las principales características de la solución ePMP3000 que permite a los WISP el máximo rendimiento de sus redes. Por su parte, Daniel Corbi, Preventa de Aire Networks mostró las sinergias de los sistemas Medusa, ePMP2000 y ePMP3000 de Cambium Networks en base a la experiencia de su propio despliegue.



Evolución asegurada

La nueva solución ePMP3000 de Cambium Networks, es la evolución del robusto y popular ePMP2000 y permite a los WISP optimizar la capacidad, calidad y fiabilidad de sus servicios y ofrecer a sus clientes una banda ancha inalámbrica de nueva generación.



Los nuevos equipos, basados en tecnología de tercera generación y MU-MIMO multiplican por cinco las prestaciones de los sistemas anteriores y se posicionan como la solución definitiva para los WISP mejorando el rendimiento de su negocio y la satisfacción de sus clientes.



Los ePMP3000 son fieles a filosofía de Cambium Networks de ofrecer el máximo rendimiento al mejor precio. Con un punto de acceso MU-MIMO 4X4 y una antena sectorial, el ePMP3000 añade multitud de característica avanzadas con una capacidad de gestión de más de 1Gb en el propio sector, único en su característica. Además, al admitir un puerto SFP auxiliar, un ancho de canal de 80 MHz y una modulación de 256 QAM, entre otras prestaciones, garantizan el multiplicar por 5 las prestaciones de la generación anterior.



“Gracias a los ePMP3000 -afirmó Javier Gómez,- los WISP podrán actualizar la capacidad de sus redes y la calidad de su servicio de una manera inmediata y asequible, triplicando el número de suscriptores por cada sector y e incrementando con creces el ancho de banda que ofrecen actualmente a sus clientes, mejorando su competitividad, garantizándoles el largo plazo y la longevidad de su negocio”.



MU-MIMO

Normalmente, para lograr un mayor rendimiento en el enlace descendente se recurre a una modulación más alta o canales más amplios. En ambos casos, el entorno y la interferencia impiden lograr modulaciones más altas u operar en anchos de banda de canal más amplios. El ePMP3000 emplea la tecnología Multi User MIMO (MU-MIMO) para transmitir simultáneamente a dos suscriptores en el enlace descendente y, por lo tanto, duplicar el rendimiento.



Filtrado inteligente

Los sistemas ePMP3000 de Cambium Networks utilizan el filtrado dinámico con un filtro estático para bloquear el ruido desde fuera del espectro operativo, pero también un filtro dinámico para bloquear la interferencia de canales adyacentes. A medida que el sistema cambia a otro canal, el sistema bloquea automáticamente el ruido de canales adyacentes para mejorar la calidad de la señal. Una solución mucho más eficiente que los sistemas basados en filtros estáticos donde el ruido de los canales vecinos afecta al rendimiento del sistema. Esto resulta en una comunicación impecable con los suscriptores instalados en Cliente, mejorando aún más su ancho de banda y por lo tanto, calidad de servicio.



Reutilización de frecuencia

Los ePMP3000 resuelven los problemas de limitación de frecuencia. Los nuevos equipos permiten reutilizar las frecuencias cuando se implementan en una configuración de espalda con espalda (back-to-back), de manera que el operador de red puede usar la misma frecuencia en ambos sectores para conectar a los usuarios. En grandes implementaciones, un operador de red puede conectar a miles de usuarios reutilizando las mismas frecuencias en toda el área de servicio y de una manera sincronizada, no solo en la misma torre sino no en varias de la zona. De esta manera, esta tecnología maximiza el uso de la frecuencia disponible y puede proporcionar acceso a miles de usuarios en entornos con muchas limitaciones de espectro.



Por otra parte, la sincronización GPS del ePMP3000 permite coordinar toda la red, reduciendo la auto interferencia en redes densas y manteniendo el alto rendimiento de la red a medida que se incorporan nuevos suscriptores.



Smart Beamforming y Beam Steering

A medida que se despliegan más emisores en el área de servicio, es importante mitigar el ruido y las interferencias para proporcionar una conectividad confiable de alta velocidad. El punto de acceso ePMP3000 funciona junto con la antena Smart Beamforming para crear haces estrechos en el enlace ascendente (uplink), mejorando la relación señal/ruido. Ubicada en el punto de acceso de una torre, la antena inteligente creará haces más ajustados para conectarse con los suscriptores a la vez que anula la radiación de emisores no deseados en el zona. Además, el ePMP3000 emplea un sofisticado algoritmo para asignar recursos de RF a los SMs ó Módulos Suscriptores. Las asignaciones se basan en el tiempo de transmisión en lugar del rendimiento, lo que evita una merma en la capacidad en situaciones donde hay Módulos de Cliente de diferentes capacidades, modelos e incluso fabricantes, garantizando a cada uno plena capacidad indistintamente de su tipología.