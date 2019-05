Nace MaquillajeHipoalergenico.com, un portal dirigido a personas alérgicas al maquillaje Comunicae

lunes, 6 de mayo de 2019, 10:00 h (CET) El uso de cosméticos es habitual en la rutina de muchas personas y cada vez se toma más conciencia de los efectos que su composición puede tener sobre la piel. Mientras que el maquillaje convencional suele poseer ingredientes tóxicos como petroquímicos, aluminios, plomo, colorantes o alcohol, entre otros, la cosmética orgánica y ecológica no posee sustancias irritantes y tóxicas para la piel Ante el aumento de reacciones alérgicas y problemáticas en la piel por el uso de cosméticos industriales, nace un portal especializado en maquillaje hipoalergénico donde encontrar y comparar referencias de marcas ecológicas certificadas y de composición 100% natural.

Cómo saber si se es alérgico a los cosméticos

Las alergias a los cosméticos pueden aparecer en cualquier momento, al probar un nuevo producto que lleva un componente que desata la alergia, o incluso fruto del cambio del pH o del deterioro de la calidad de la piel. Generalmente estos síntomas pasan desapercibidos al no darle mayor importancia. Entre los más frecuentes están el picor o lagrimeo en los ojos, irritación o enrojecimiento de la piel, brotes de granitos, inflamación o ardor, así como la aparición de manchas secas.

Entre las patologías más comunes de la piel se encuentran las afecciones de los ojos como la blefaritis – hinchazón de los parpados -, o los orzuelos (Especialmente tras el uso de lápices waterproof de larga duaración) y la dermatitis atópica, con la aparición de descamaciones o costras. La cosmética industrial suele también empeorar el acné al taponar los poros y evitar que la piel transpire y elimine toxinas.

¿Es posible identificar los componentes tóxicos en los cosméticos?

Con el boom de la cosmética natural muchas marcas se suman a la moda ‘bio’ y se apropian de conceptos como ‘ecológico’ u ‘orgánico’ sin serlo realmente. Es importante tener cierto conocimiento sobre el tema para no dejarnos llevar por lemas engañosos.

En la etiqueta del producto se pueden identificar los ingredientes, aunque es verdad que al estar escritos en latín, a menudo resulta complicado identificarlos.

Los certificados de cosmética natural también son un buen garante ante la falta de regulación oficial sobre este tema. Además de consultar la composición a la hora de adquirir un producto, estas certificaciones garantizan como mínimo un 90% de ingredientes naturales en su composición. Algunos de ellos son Ecocert, Cosmebio o Natrue, a los que cada marca puede sumar otros en función de su compromiso ético o medioambiental.

Los productos que recomiendan MaquillajeHipoalergenico.com son de composición mayoritariamente natural y respetuosos con el medio ambiente. Sus ingredientes provienen generalmente de agricultura ecológica sin químicos dañinos ni derivados del petróleo. No solo benefician a la salud de la piel, sino que suponen un impacto medioambiental mínimo y evitan el maltrato animal, excluyendo ingredientes de origen animal y el testeo en animales.

Los tiempos están cambiando, con el auge de Internet, la tecnología móvil y el consecuente acceso masivo a la información, las marcas van a tener que dar un cambio radical en su filosofía y, por ende, formas de fabricación y comunicación con los consumidores y usuarios.

