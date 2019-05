Nace Inmocanal.tv, el primer ‘Netflix del sector inmobiliario’ en español Comunicae

lunes, 6 de mayo de 2019, 09:33 h (CET) El evento de presentación del canal, celebrado ayer en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona, contó con más de 300 invitados y estuvo encabezado por Gerard Duelo, presidente ejecutivo de Inmocanal.tv, y Ramon Curós, director operativo, entre otras personalidades del sector. Los contenidos de Inmocanal.tv están alojados en la plataforma digital ‘Over The Top’, la misma que utiliza Netflix El sector inmobiliario ya cuenta con su primer canal de televisión digital en español. El nacimiento de Inmocanal.tv supone la aparición de la primera plataforma digital de contenidos exclusivamente inmobiliarios orientada a la población de habla hispana de todo el mundo. El canal temático está ubicado en la plataforma digital ‘Over The Top’, la misma que utiliza Netflix, y a la que se tiene acceso gratuito desde cualquier dispositivo móvil, ‘tablets’ u ordenadores, además de los televisores SmartTV o Android.

El lanzamiento de Inmocanal.tv fue celebrado ayer ante la presencia de más de 300 invitados en el auditorio del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona (COACB) y contó con una amplia cobertura mediática. El evento estuvo encabezado por Gerard Duelo, presidente ejecutivo de Inmocanal.tv y presidente del Consejo General de COAPIs de España, y Ramon Curós, director operativo de Inmocanal.tv. La plataforma ya ofrece más 120 programas de entretenimiento e información, reportajes y más de 200 entrevistas con profesionales de prestigio del sector inmobiliario. Ordenados por categorías, en el canal se pueden identificar de forma rápida e intuitiva los contenidos más vistos, los vídeos más recientes, así como buscarlos por ámbitos, temas o titulares.

“Estamos muy orgullosos de lanzar el primer canal digital en español a nivel mundial dedicado exclusivamente al sector inmobiliario. Nuestro principal objetivo es generar contenidos de calidad basados en la última tecnología y en una excelente interacción con el usuario. Queremos formar, informar y sobre todo, entretener al espectador con contenidos de primer nivel sobre el sector”, indicó Gerard Duelo, presidente ejecutivo de Inmocanal.tv. Por su parte, el director operativo, Ramon Curós, sostuvo que “Inmocanal.tv es el Netflix del sector inmobiliario, pues ofrece todo tipo de contenidos digitales dirigidos tanto a usuarios que buscan entretenimiento como a los profesionales que buscan información sobre los diversos campos que componen el sector: arquitectura, diseño, intermediación, construcción, reformas...El sector es muy amplio, y el canal lo abarca en toda su extensión”.

El evento de presentación de Inmocanal.tv también contó con la participación activa de múltiples personalidades de prestigio del sector inmobiliario como Agustí Serra, secretario general de Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la UB y director del máster inmobiliario; Joan Ollé, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC); Lluís Marsá, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Catalunya (APCE); Ramon Riera, presidente de FIABCI en España y Europa y candidato inmobiliario del equipo de Tusquets a la Cámara de Comercio de Barcelona; Josep Gassiot Matas, presidente del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona; Anabel Miró, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida; Sandra Bestraten i Castells, presidenta del Colegio de Arquitectos de Barcelona; Antonio Cañete, secretario general de la Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa (PIMEC); y Jaume Alonso-Cuevillas, catedrático de Derecho Procesal, abogado, economista y ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona. Tras el acto, todos los asistentes pudieron disfrutar de una copa de cava gentileza de las bodegas Vallformosa.

Sobre Inmocanal.tv

Inmocanal.tv es la primera plataforma digital de contenidos exclusivamente inmobiliarios orientada a la población de habla hispana de todo el mundo. El canal temático está ubicado en la plataforma digital ‘Over The Top’, a la que tiene acceso gratuito desde cualquier dispositivo móvil, ‘tablets’ u ordenadores, además de los televisores SmartTV o Android.

La plataforma ofrece programas de entretenimiento e información, reportajes y entrevistas con profesionales de prestigio del sector inmobiliario. Con un contenido ordenado por categorías, en el canal se pueden identificar de forma rápida e intuitiva los vídeos más vistos, los más recientes, así como buscar contenidos por ámbitos, temas o titulares. Todos los campos y segmentos de actividad que conforman el sector inmobiliario están incluidos en Inmocanal.tv.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.