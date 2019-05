Grupo SIM a la cabeza de la Industria 4.0 en la Feria del Mueble de Yecla 2019 Comunicae

lunes, 6 de mayo de 2019, 08:00 h (CET) Grupo SIM empresa tecnológica especializada en soluciones avanzadas para el sector del Mueble, Tapizado y Descanso, presenta la nueva SIMGESTsuite Apps para hacer de una empresa una auténtica Industria 4.0 Grupo SIM presenta en la Feria del Mueble de Yecla 2019 novedades I+D, soluciones de gestión, identificación por radiofrecuencia (RFID), robótica avanzada, simulador 3D enlazado al sistema de gestión, y la nueva SIMGESTsuite Apps, para hacer de una empresa una auténtica Industria 4.0.

Este año como novedad se presenta SIMGESTSuite, aplicaciones profesionales integradas para trabajar en equipo. APPS pensadas para que la empresa multiplique sus posibilidades, sea móvil y eficiente.

sim3D - Simulador de pedidos 3D.

simNET – 'Tu oficina Virtual'.

sim.CAMERAVIEW – Control de Calidad asociado a la ERP’s.

sim.INCIDENCIAS – Control de Incidencias.

sim.LOGISTICS – Entregas digitalizadas.

sim.PRESENCIA – La solución para el control de acceso.

sim.PROVEEDORES – Control de Pedidos.

sim.QRPRODUCCION – Control de producción en fábrica. Grupo SIM estará presente durante los días del 7 al 10 de Mayo en el stand B11b, en la Feria del Mueble de Yecla.

Ofrecen demostraciones personalizadas, completando el siguiente formulario en el que se ha de indicar el producto interesado y el día a realizar la visita a la feria: https://gruposim.eu/solicita-demo-feria-yecla/

Se puede obtener acreditación para asistir a la Feria del Mueble de Yecla en este enlace

La Industria 4.0 implica una convergencia del mundo físico y el digital con oportunidades en todos los sectores industriales. Plantas más inteligentes, productos personalizados, cadenas de producción adaptables a las necesidades del mercado, mejor comunicadas entre si, además de con los proveedores y clientes. En el caso de la industria del Mueble ha permitido que el sector se reinvente en muchos sentidos, dando lugar a nuevas soluciones de producción como la ideada por Probot capaz de realizar el proceso de tapizado de bases y tapas de forma automática.

El 60% de los fabricantes del sector apuestan por un software avanzado, de calidad y especializado, con un proceso de adaptación del 100%, es por ello que empresas como Grupo SIM día a día dan soluciones y soporte a más de 280 empresas de la zona geográfica española para cubrir todas las necesidades de la empresa.

A través de sus firmas Reinizia, Simgest, On Identity y Probot, Grupo SIM, con más de 20 años de experiencia, líder en consultoría, software, RFID y robótica avanzada, mostrará soluciones específicas para el sector del mueble, tapicería y descanso.

Más información en la Web de Grupo SIM

Be SIM, Let’s connect!

