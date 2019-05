La Pasarela Adlib demuestra en su 48 edición que es más joven que nunca Macarena Gómez, Maggie Civantos, Ana Obregón, o el estilista Josie han asistido a esta cita presentada por Cayetana Guillén Cuervo Redacción Siglo XXI

domingo, 5 de mayo de 2019, 09:10 h (CET)

La Pasarela Adlib ha demostrado hoy en su tercera jornada de desfiles que, a pesar de cumplir 48 ediciones, es más joven que nunca. Hasta 1.500 personas llenaron el Recinto Ferial de Ibiza, decorado para la ocasión por Toni Riera, para disfrutar de las colecciones de los once diseñadores más consagrados de esta familia de creadores, que aglutina a una treintena de firmas con un denominador común: producir sus colecciones en Ibiza, de forma artesanal.

Esta Pasarela Adlib, convertida en una auténtica Fashion Week, ha acogido hoy las propuestas de Virginia Vald, Tony Bonet, Ibimoda Ibiza, Piluca Bayarri, la diseñadora de joyas mallorquina Isabel Guarch, como invitada de esta jornada, Espardenyes Torres, Dolors Miró Senallons, S72 Hat, Ivanna Mestres, Elisa Pomar y Vintage Ibiza. Con los modelos Lucía Rivera, Begoña Martín, Marta Ortiz, Mireia Canalda, Ana Vide y Krys Pasiecznik, recreando cada pase, y la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, conduciendo esta Pasarela Adlib, el público ha valorado la calidad y la creatividad de las prendas y complementos presentados con grandes ovaciones a sus protagonistas.

Entre las personalidades que han asistido a esta Pasarela han destacado todo el elenco de actores de la película galardonada en los Goya, Campeones, compuesto por Gloria Ramos, Stefan López, Sergio Olmo, José de Luna, Alberto Nieto, Jesús Lago, Roberto Sánchez y Julio Fernández, Francisco Fuentes. Además, también han asistido las actrices Macarena Gómez, Maggie Civantos, Ana Obregón o Alejandra Onieva, la estilista e influencer Paula Loves o el estilista de Harper’s Bazaar Josie, entre otros.

Colecciones Pasarela Adlib Virginia Vald ha abierto esta pasarela con su colección “Estela de Mujer” donde ha recreado la historia de una mujer que se enamora, que lucha, que consigue alcanzar todos sus sueños y que deja a su paso una estela destinada a inspirar a otras mujeres. Una colección de Alta Costura donde ha destacado la pedrería hecha a mano y las técnicas usadas por esta diseñadora que beben de la artesanía tradicional.

Por su parte Tony Bonet ha presentado su colección “Dual” con piezas donde ha mostrado la dualidad de las personas, ese ying y yang que otorga libertad y armonía a sus prendas. En sus propuestas ha plasmado la artesanía y el saber hacer de los orígenes de Adlib Moda Ibiza.

Ibimoda Ibiza ha dado vida a una colección, “Posidonia”, donde han prevalecido los materiales nobles como el algodón, el tul bordado, las puntillas de guipur y las cascadas de flores, combinados con diversos detalles para conceder a sus prendas un toque sensual y atrevido.

Este año Piluca Bayarri ha presentado “Perla”, una colección para hacer que sus mujeres, musas y protagonistas de cada una de sus colecciones, brillen más que nunca. Con sus característicos cristales de Swarovski protagonizando prendas creadas para irradiar luz, sus nuevas propuestas abogan por los tonos dorados, los volantes, las puntillas y los bordados, con el algodón como protagonista.

La firma de joyas mallorquina Isabel Guarch, invitada por el Consell d´Eivissa este año para participar en esta Pasarela, ha buceado con “Iconos” en los recuerdos de su infancia, remontándose a la historia y a la estética de la civilización romana, para dar vida a collares, brazaletes, pendientes XXL, broches y anillos, joyas realizadas en plata de ley y recubiertas de oro de 18 kilates, combinadas con materiales como el jade, el cuarzo, el ámbar, el ébano, el cuero, la sodalita, la cerámica o el rodio.

Espardenyes Torres, que ha compartido pase con Dolors Miró Senallons y S72 Hat amparado en el título de “Esencia”, ha diseñado su colección de este año dando especial relevancia a la fibra natural de pitra, que es el material base de esta marca, combinada con flores, con cintas, con cadenas y con diversos abalorios para otorgar a sus propuestas una mezcolanza de tradición y modernidad. Por su parte, Dolors Miró Senallons ha dado vida, gracias al ganchillo, a los bordados, a las puntillas, a los abalorios y a las flores, a complementos que van desde las carteras de mano a mochilas, bolsos y, por supuesto, a sus icónicos "senallons" realizados a mano con esparto y pitra. Un pase en el que S72 Hat ha completado los estilismos de esta colección “Esencia”, inspirándose en la libertad y en el glamour que se respiraba en la isla de Ibiza en los años 70 y 80, cuando nació la Adlib Moda Ibiza, con materiales en los que han predominado la paja natural, los bolillos, las puntillas, la pasamanería, la pedrería y las flores de tela.

Con “Onírica” la diseñadora Ivanna Mestres ha recreado un universo de fantasía donde lo imposible se torna posible. De esta manera, en sus propuestas han predominado los colores intensos, con diversos tejidos y conceptos, para mezclar volúmenes y transparencias, dando lugar a creaciones pensadas para mujeres soñadoras con personalidad y elegancia. La directora creativa de Elisa Pomar ha compartido con su colección “No hay Mañana sin Ayer” su larga tradición familiar en el mundo de la joyería, con piezas que, aunque conservan las formas de hacer de la joyería tradicional ibicenca, incluyen nuevas técnicas de innovación y vanguardia. El material por excelencia de sus creaciones ha sido una vez más el oro, ensalzando tendencias más actuales en piezas de tamaño XXL.

Los creadores de la firma Vintage Ibiza han cerrado esta Pasarela con su colección “Salinas de Ibiza” en la que han dado más protagonismo que nunca a los diseños masculinos, rompiendo los esquemas tradicionales de sus exitosas camisas y pantalones de lino, para reafirmarse en sus propuestas femeninas con dos líneas diferenciadas: una que ha seguido los patrones clásicos de Adlib Moda Ibiza, con algodones, encajes, satén, puntillas, flecos y sus características plumas, y otra línea más enfocada a eventos de lujo, elaborada en colores pastel y con pedrería. Natural Adlib

El domingo concluirá esta Fashion Week ibicenca con las propuestas más sostenibles, artesanales, ergonómicas y respetuosas con el medioambiente de Adlib Moda Ibiza. Diseños hechos a base de algodón orgánico, tintes naturales de plantas y de flores de la isla de Ibiza, o complementos reciclados, en una Pasarela, Natural Adlib, que presentará Manel Fuentes en el Recinto Ferial de Ibiza a las 18:00 horas.

