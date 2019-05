Una empresa que piensa en el planeta Como todos sabemos, el reciclaje es un proceso por el cual los desechos pasan a convertirse en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de mayo de 2019, 15:43 h (CET)

Nos encontramos ante una organización que vela por la integridad del medio ambiente, principalmente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases, haciendo posible que tanto los envases de plástico y briks, así como las latas o los envases de cartón y papel tengan una segunda vida.



Ecoembes es una entidad sin ánimo de lucro que se financia a través del llamado “Punto Verde”, esto es una tasa que los envasadores y distribuidores deben pagar cada vez que colocan un envase en el mercado para su consumo. Así, mediante el pago de esta tasa se garantiza el reciclaje de los envases al final de su vida útil. Desde que nacieron como entidad, allá por el año 1996 cuando surgieron como pioneros y visionarios (adelantándose incluso a la futura Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases que establece unas obligaciones para la recuperación de los residuos de los envases, su tratamiento y valorización) se marcó como objetivo prioritario ofrecer a la sociedad una solución colectiva ante el compromiso de responsabilizarse de los residuos de envases que día a día se ponen en el mercado.

Y por el momento no lo están haciendo nada mal y están cumpliendo satisfactoriamente objetivos, pues desde que existen como formación han evitado la emisión de más de 18 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera (recordemos que el CO2 es el mayor responsable del calentamiento global y del agujero de la capa de ozono) y reciclado más de 19 millones de toneladas de envases y en España, solamente en el año 2018, se reciclaron el 80% de envases de cartón y papel y el 75,8% de los envases de plástico, alcanzando una tasa total de reciclado del 78,8%.



Reciclar: la clave para tener futuro Como todos sabemos, el reciclaje es un proceso por el cual los desechos pasan a convertirse en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. De esta manera se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, se reduce el consumo de nueva materia prima y la contaminación del aire y del agua, entre otras muchas cosas. Los materiales reciclables son muchos, (más de lo que creemos), e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes electrónicos, entre otros. Reciclar es indispensable para llegar a alcanzar una sociedad más sostenible y por ello es uno de los tres pasos de la conocida como “Regla de las tres erres”: reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos, con medidas de compra racional, uso adecuado de los productos y compra de productos sostenibles, reutilizar un determinado producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente y reciclar, mediante operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida.



Esto es algo que Ecoembalajes España tiene muy claro y trabaja día a día para conseguir que se haga realidad, puesto que todas las acciones y campañas que se llevan a cabo en Ecoembes persiguen un mismo fin: cuidar el medio ambiente, a través del reciclaje y la innovación.



Oportunidades de empleo en Ecoembes Todo el trabajo que hacen desde Ecoembes, no se podría conseguir sin el esfuerzo y tiempo de todas y cada una de las personas con las que trabajan. Esto es algo que siempre tienen muy presente, por lo que parte de su esfuerzo está destinado a crear valor social y ambiental promoviendo la educación ambiental, la innovación, la eficiencia y la generación de empleo.



Tanto es su compromiso social, que la empresa Great Place to Work premia un año más (y ya van 6) a Ecoembes como una de las mejores empresas para trabajar en España.



Además, desde el año 2017 firmó un acuerdo de colaboración con el programa Incorpora de Obra Social ‘la Caixa’ y nació la Red de Empresas del proyecto “Reciclar para cambiar vidas” cuyo objetivo es fomentar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social e impulsar las contrataciones en el sector de los residuos. Actualmente, esta red de empresas ya cuenta con un total de 33 empresas adheridas, desde grandes operadores de gestión de residuos y empresas recicladoras, hasta pymes locales. Lo que este proyecto, a través del reciclaje, es ofrecer alternativas a víctimas de violencia de género, parados de larga duración, a jóvenes en garantía social y en general a cualquier persona que esté pasando por dificultades para que encuentren un empleo que les ofrezca una salida de su actual situación.



Ser del equipo Ecoembes Si te ha gustado lo que has leído y quieres pasar a formar parte de la familia Ecoembes, puedes enviar tu currículum a través de su página web y formar parte del cambio. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.