Rentokil Initial inicia un tratamiento para controlar la presencia de palomas y aves en la fachada del Ayuntamiento de Málaga

viernes, 3 de mayo de 2019

viernes, 3 de mayo de 2019, 12:09 h (CET) El edificio forma parte del Patrimonio Histórico Andaluz. Al tratarse de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) el Ayuntamiento de Málaga, ha necesitado de la autorización previa de la Junta de Andalucía para la realización del trabajo Rentokil Initial, empresa especializada en servicios de eliminación de plagas e higiene ambiental, ha iniciado un tratamiento para hacer frente a la presencia de aves en la fachada principal del Ayuntamiento de Málaga. Las palomas suelen elegir este tipo de edificios para posarse por sus características de construcción y huecos para anidar y su presencia y excrementos generan en el medio y largo plazo un deterioro del edificio, así como corrosión de la piedra.

El sistema de tratamiento elegido para proteger las zonas de posado es el llamado Electrostático; un sistema no cruento, que mediante la instalación de unas varillas especiales en las zonas a proteger, produce unas serie de impulsos y vibraciones que incomodan y expulsan a las aves que entran en contacto con él. De esta forma se rompe la querencia del ave por posarse en esa zona, que termina finalmente abandonando. Las áreas tratadas serán principalmente las de las cornisas de la fachada principal, menos perceptible en la vía pública. El resto del sistema está ubicando de forma discreta en zonas no visibles de la fachada del Ayuntamiento malagueño e incluso se le da una capa de pintura del mismo color que el edificio para que resulte imperceptible desde la vía pública.

Jacinto Díez, director de comunicación de Rentokil Initial asegura que “este sistema está ampliamente contrastado y se ha utilizado en múltiples monumentos como el Palacio de San Telmo o el Pabellón Real, es un procedimiento no cruento, con un mínimo impacto estético ya que las varillas que lo conforman apenas son visibles desde el suelo y garantizan una protección total contra el posado de aves”.

Este procedimiento, instalado por un equipo de expertos especializados, evita el posado y anidación con una efectividad predecible del 99% en las zonas tratadas, es de larga duración,no requiere de ningún mantenimiento especial y es totalmente inocuo para las aves.

Rentokil Initial es la compañía líder mundial en servicios de Higiene Ambiental con presencia en 70 países, registrando crecimientos anuales en facturación, beneficios y dividendos. En España opera desde 1981 contando con 4 actividades principales: Control de Plagas, Higiene, Servicios de Decoración con Plantas de Interior y Marketing Olfativo.

