viernes, 3 de mayo de 2019, 12:00 h (CET) Lexmark ha sido galardonado con el prestigioso premio "2019 Printer/MFP Line of the Year" otorgado por Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI) Lexmark, empresa líder en tecnologías de impresión y digitalización a nivel mundial, ha sido galardonado con el prestigioso premio “2019 Printer/MFP Line of the Year” otorgado por Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), líder independiente en la evaluación de hardware, software y servicios de impresión a nivel mundial.

Según Keypoint Intelligence, el premio se otorga por la robustez y la variedad de la gama de las impresoras y MFPs de Lexmark que han sido evaluados. El total de los 13 dispositivos Lexmark evaluados para la temporada de invierno 2019 obtuvieron la calificación “altamente recomendado” de Buyers Lab y ganaron los premios Pick.

“Es un honor recibir el premio de Línea del año 2019 de Keypoint Intelligence por nuestras líneas de impresoras y MFPs color y monocromo”, afirmó Allen Waugerman, Lexmark Senior Vice President y CTO. “El equipo de Lexmark dio un paso más allá en 2018, renovando cerca del 90% de nuestra línea de productos para ofrecer a nuestros clientes dispositivos más duraderos, seguros y eficientes que nunca. Estamos orgullosos de este reconocimiento y de la gran respuesta de nuestros clientes”.

“Desde pequeñas oficinas hasta grandes entornos empresariales, Lexmark tiene una impresora o MFP diseñada para satisfacer las necesidades más complejas, y los presupuestos más exigentes, de un espacio de trabajo moderno” declaró Marlene Orr, Director of Printer & MFP Analysis de Keypoint Intelligence. “Los dispositivos de Lexmark están construidos sobre una base sólida de fiabilidad excelente y extraordinaria facilidad de uso, destacando un diseño intuitivo con tecnología inteligente que puede ayudar a simplificar, incluso, los flujos de trabajo más complicados. Esto se traduce en mayor disponibilidad de tiempo y de productividad de los trabajadores. Cuando se añade una sólida cartera de software, costes de funcionamiento bajos, y funciones de seguridad de vanguardia, como la verificación de la integridad del firmware y la detección de intrusos, Lexmark se presentaba como una opción clara para el premio “2019 Printer/MFP Line of the Year” de Buyers Lab”

Presentados una vez al año, los premios Line of the Year reconocen aquellas líneas de productos de los fabricantes que se consideran las mejores según los resultados acumulativos de todas las rigurosas pruebas de evaluación realizadas sobre todos los modelos durante dos meses en los laboratorios de Buyers Lab. Las selecciones son realizadas por personal experimentado entre los técnicos y analistas de Buyers Lab después de someter las puntuaciones de los dispositivos de cada uno de los más importantes fabricantes de equipos originales a pruebas de laboratorio exhaustivas y completas.

