We Are Knitters lanza un patrón gratuito de un bolso de crochet para el Día de la Madre

We Are Knitters, la tienda online de kits para tejer, lanza con motivo del día de la mujer, un patrón gratuito para la confección de un bolso de crochet. Para el resto de la colección tendrán desde el 1 hasta el 5 de mayo, un 20% de descuento con el código WAK4MAMA We Are Knitters, la empresa dedicada a la venta de kits para tejer, pone a disposición en su web un patrón gratuito de un bolso de crochet con motivo del Día de la Madre, el próximo 5 de mayo. También han querido para el resto de la colección, hacer un descuento de un 20% con el código WAK4MAMA desde el 1 hasta el 5 de mayo, con el mínimo de compra de WELCOMEKNITTER y excluyendo lo de siempre (Knitting parties, pack ovillos, packs especiales, fabric yarn y tarjetas regalo).

“Queremos seguir ayudando a las knitters a ofrecer regalos originales en días como este” ha explicado Pepita Marín, cofundadora de We Are Knitters. “Que ayuden a disfrutar la experiencia DIY” ha añadido Alberto Bravo, cofundador de la empresa.

Para crear algo único y especial, We Are Knitters, dispone de diferentes kits con lo que personalizar el bolso, como añadir iniciales u otros adornos para que el bolso sea aún más personal. El bolso ha sido confeccionado por la bloguera Mónica Redi.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.