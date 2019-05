Un paseo por el Ayllón del Siglo XVI Comunicae

viernes, 3 de mayo de 2019, 10:08 h (CET) Ayllón desvela su pasado con un peculiar personaje, Francisca, detective en el siglo XVI El próximo sábado 4 de mayo se estrena en Ayllón a través del nuevo espectáculo de Visitas Teatralizadas una interesante historia para trasladarnos hasta las gentes del mundo rural, lejos del foco que ilumina a los personajes de renombre. “Tras un pasado Invisible” es el título del espectáculo, que a modo de visita teatralizada, quiere ofrecer al visitante una perspectiva histórica algo más anónima y no tan visible. Una nueva apuesta por parte del Ayuntamiento de Ayllón que se embarca en un tercer guión de Visitas Teatralizadas, después de 13 años de apuesta por este tipo de producto de turismo cultural.



La protagonista Francisca, una humilde y brillante joven con peculiar sentido de la libertad y la justicia, recogerá en el siglo XVI, para acercar a la gente y conocer mejor el orden administrativo, económico y social de una época histórica que convive con un presente no tan diferente.

Y entre semejanzas temporales, algún que otro suceso que revelará, junto con la injusticia, el difícil e invisible papel que la mujer ha vivido a lo largo de los tiempos.

Un nuevo modo de convivencia cultural, que surge en las calles de la villa de Ayllón, para invitar a sus visitantes a sumarse a una reveladora y atractiva experiencia.

El PASE DE ESTRENO (gratuito hasta completar aforo) comenzará en la puerta del arco de entrada a la Villa el sábado 4 de mayo 12:30h.



Habrá pases durante todos los sábados de mayo a octubre con pases de mañana y tarde 12:30h y 18:30h.



Para más Información y Reservas se pueden obtener las entradas a través de venta online: marcaentradas.com, la Oficina de Turismo 680 71 72 78, o el correo electrónico visitasteatralizadas@ayllon.es.

Toda la informació en la web del Ayuntamiento de Ayllón: www.ayllon.es y el Facebook: @visitasteatralizadasayllon

El precio de las Entrada general: 6,50€ , de 6 a 12: 3€, hasta 5 años: gratuito, grupos a partir de 11 pax: 5,50€

Para pases fuera del horario marcado, se dará toda la información en el teléfono de reservas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.