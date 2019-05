La necesidad de África de aumentar las inversiones en infraestructuras de alta calidad que respondan a las necesidades de las economías modernas Comunicae

jueves, 2 de mayo de 2019, 18:08 h (CET) La 6ª edición de la Conferencia de la BCW (Building and Civil engineering Works) and Infrastructure se celebrará en Addis Abeba, Etiopía, los días 10 y 11 de octubre de 2019. El objetivo de la conferencia es explorar cómo desarrollar asociaciones públicas y privadas, promover el desarrollo de infraestructuras de una manera más adaptada y dinámica, así como posicionar a África como un destino de elección para los inversores, destacando diversas opciones de inversión Lograr la aspiración de los estados africanos al crecimiento, el desarrollo y la transformación depende de la aplicación efectiva de políticas innovadoras que garanticen su integración continental y mundial.



La BCW and Infrastructure Conference contará con la participación de aproximadamente 300 delegados de todo el continente. Encabezada por Kaizene International, una empresa con sede en Londres y Abidján, organizadora de la Conferencia Anual sobre Infraestructura y Obras Públicas, desarrollo de capacidades a través de la formación y el coaching, y responsabilidad social corporativa.



"Las mujeres en África necesitan ser más representativas en la mayoría de las esferas, incluyendo en los sectores de infraestructura, necesitan involucrarse más en la toma de decisiones y la planificación de proyectos y programas de infraestructura", dijo la afro-optimista y realista, fundadora de Kaizene, Lynda Aphing-Kouassi, quien es bien conocida por su pasión por la contribución de las mujeres y los jóvenes al crecimiento y el desarrollo del continente, y ha identificado las áreas de influencia en las que se encuentran más arriba como su esfera de influencia.



La 6ª edición de la BCW and infrastructure Conference tiene como objetivo destacar lo siguiente:

- El desarrollo de asociaciones privadas y públicas (APP)

- El desarrollo de la infraestructura, la edificación y la ingeniería civil de una manera más adaptada y dinámica.

- La promoción del continente africano como destino preferente para la inversión

- Intensificación de la producción de las empresas

- La expansión de las acciones de inversión



Según el Banco Africano de Desarrollo, el retraso industrial del continente se debe principalmente a la falta de infraestructura. Para África, enfrentar los desafíos de la globalización requiere una mayor inversión en su infraestructura para alcanzar el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Acerca de Kaizene

Kaizene International es una empresa con sede en Londres y Abidján que organiza una conferencia anual sobre infraestructura y obras públicas, desarrollo de capacidades a través de la formación y el coaching, y responsabilidad social corporativa. Kaizene se define como un catalizador para que las empresas públicas y privadas mejoren sus servicios al cliente y su enfoque de calidad.

Para ello, Kaizene ofrece módulos y diversos cursos de formación. Desarrollados por profesionales experimentados, tienen en cuenta la imagen de su empresa, su visión y objetivos para satisfacer sus necesidades.

Kaizene puede desarrollar programas de formación personalizados, o intervenir para tareas específicas de coaching, desarrollar la misión de responsabilidad social corporativa.

Publicado por Africa Communications Media Group en nombre de Kaizene



Para consultas de los medios de comunicación, ponerse en contacto con:

Lasi Mashaba

lasi@africacommunicationsgroup.com

+27 71 791 9818

