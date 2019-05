Koldo Carbonero nombrado vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida Comunicae

jueves, 2 de mayo de 2019, 16:16 h (CET) Dirigió la primera Unidad de Reproducción Asistida de Gipuzkoa. Logró que en 1994 naciera el primer "bebé probeta" del territorio guipuzcoano. Recientemente han logrado el embarazo nº 5.000 El ginecólogo Koldo Carbonero, Director del Servicio de Reproducción Asistida de Quirónsalud en el País Vasco y Presidente de la Sección de Esterilidad e Infertilidad de la SEGO (SEISEGO) acaba de ser nombrado Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Koldo Carbonero dirigió la primera Unidad de Reproducción Asistida de Gipuzkoa y logró que en 1994 naciera el primer “bebé probeta” del Territorio guipuzcoano, es decir el primer niño gestado mediante técnicas de Fertilización In Vitro.

Durante los últimos 30 años, la tecnología ha realizado grandes avances en el campo de la medicina reproductiva y el equipo que lidera Koldo Carbonero ha sido pionero en la incorporación de todas ellas. Recientemente han logrado el embarazo nº 5.000 en su servicio.

La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida está dirigida a asesorar y orientar sobre la utilización de las técnicas de reproducción humana asistida, a contribuir a la actualización y difusión de los conocimientos científicos y técnicos en esta materia, así como a la elaboración de criterios funcionales y estructurales de los centros y servicios donde aquellas se realizan, quedando adscrito al actual Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica Gipuzkoa, etc., así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajan en la promoción de la docencia (siete de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

