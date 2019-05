Tras la cita en Madrid Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de mayo de 2019, 17:39 h (CET) El domingo 31 de marzo se daba cita en Madrid un movimiento transversal que hasta ahora no había conseguido unirse, que representa el 70% del territorio nacional y se extiende a lo largo de 23 provincias. El campo español no es sólo un lugar de ocio y de recreo, al modo de un parque temático, sino el hábitat natural de millones de ciudadanos españoles que, desgraciadamente, han sido olvidados. El domingo 31 de marzo se hicieron oír. Habrá que ver, después de las elecciones a cortes y las por venir a locales, autonómicas y europeas, qué hace nuestra clase política.

