Objetividad y/o utopía

Señores, pongamos las cosas sobre la mesa o mejor dicho sobre el papel.



Se dice por redes sociales que ha habido manipulación en el sistema electrónico de recuento de votos, que personas que estuvieron en mesas electorales estaban entregando los votos de esos colegios a las 12 de la noche y que mucho antes ya había salido el recuento oficial en televisión, que en Córdoba salió mayoritariamente el PP luego Vox y después Cs. Se dicen muchas cosas, algunas imagino podrán ser demostrables y otras no, pero lo que tenemos es que Pedro Sánchez ha sido el más votado, con manipulación o sin ella, porque teniendo los antecedentes que tiene de sobra conocidos, aunque al parecer lejos de importar se premian, todo es posible.



Ahora toca apencar con lo que tenemos y ver las posibilidades de salir lo más airosos posible.



Al igual que los países europeos, España está cambiando mejor para unas cosas y peor para otras y debemos de ir acostumbrándonos al cambio pero sin perder nuestra propia idiosincrasia. Ya que venimos arrastrando varias décadas una gran falta de un sistema educativo ejemplar, se deberían poner manos a la obra y consensuar una ley educativa donde además de historia verdadera (no inventada a gusto de donde se adoctrine) y geografía nacional y mundial amén de las demás asignaturas, se enseñara la constitución y los sistemas de escrutinio, ya sea la ley D`Hondt o cualquier otra si es que se sustituye. Hasta entonces, bueno sería que los partidos se dedicaran a hacer comprender ambas cosas. No solo la forma de votar sino también la forma del recuento de votos. Alguna prensa escrita lo ha intentado, pero las redes sociales se han inundado de propuestas para emitir los votos. Esto lejos de ayudar, creó una gran confusión y no ha sido ningún partido político capaz de decir algo al respecto ni aclarar nada.



La ley D`Hondt (al parecer la más equitativa), es un poco complicadita y a mi modo de ver un tanto injusta pues, mientras en unas provincias un escaño se resuelve con unos pocos votos, en otras hace falta el triple o el cuádruple y a la hora de votar en el Congreso de los Diputados tienen la misma validez uno y otro, siendo uno representante de pocos y otro representante de muchos.



“Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados” Esta frase, unos dicen que es del escritor y periodista brasileño Apparício Fernando de Brinkerhoff conocido por su sarcasmo político, y otros que pertenece a Mahatma Gandhi. Sea del que sea nos viene como anillo al dedo. Personalmente no me gusta insultar a nadie y mucho menos por unas ideas contrarias a las que pueda tener, pero en este momento político que se nos avecina otra nueva crisis económica y viendo el despilfarro que ha tenido antes de estas elecciones, hubiera sido mejor para la economía del país una persona menos demagógica y más responsable, menos superflua y más fundamental. El PSOE actual no es el que era antaño y mucho menos los partidos circundantes.



Mientras que toda la clase política no asuma que todos, digo bien, todos, están al servicio de la sociedad española en su conjunto y no para el bien de sus respectivos partidos políticos, esto no tendrá solución. Reconociendo que el bipartidismo no nos ha ido tan mal, creo que es bueno que no haya mayoría absolutas y que tengan que gobernar en coalición, pues así además de controlarse mutuamente se aportan ideas diferentes y complementarias, que siempre será mejor la pluralidad que la monogamia. El problema radica en que todos quieren ser el primero, el cabeza visible, el manda más y aunque los programas sean similares o complementarios, el puñetero sillón da al traste con todo, mientras que la bien llamada sufrida clase media, paga el pato de tanta estupidez y vanagloria